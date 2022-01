FDVM, le portrait électro de la semaine !

Quelle actualité pour FDVM ! À cette occasion, aficia dresse le portrait de celui qui vient de dévoiler son nouveau single avec Henri PFR.

Ils étaient deux copains lors de la création en 2013 du groupe FDVM (leur interview en 2018). Aujourd’hui, Florent est tout seul aux manettes et ne compte pas laisser tomber son bébé qui compte plus de 100 millions de streams sur Spotify depuis sa création.

Si l’on regarde bien, il y a eu quelques petits succès comme “Make It Right”, “Love Again”, “Till The Sun Comes Up” un remix pour Mylène Farmer mais aussi un remix de “Paradise” des Ofenbach… Pas mal de choses donc ! Sans compter les dizaines de dates dans les plus gros festivals du monde comme Coachella, Burning Man, Mysteryland, Woogie Weekend, Outside Lands et Opex Festival.

FDVM : Cap vers 2022

Depuis plus de deux ans, Florent se retrouve donc seul derrière le projet FDVM, et on a envie de dire qu’on a rarement vu d’aussi belles collaborations naître depuis ! Il y a eu début 2021 un beau trio avec Henri PFR et Laura White ( “The Beat Goes On”), puis plus récemment un duo avec Broken Back (“Eight”). Et parce que la musique doit rythmer avec passion et amitié, FDVM rappelle son ami Henri PFR et sortent tous les deux “Good Life”.

Aussi mélodieux qu’entraînant, c’est comme une ode à l’espoir où les deux producteurs sont à la recherche du bien être, du “Soleil à la fin de décembre”. Histoire de passer l’hiver en toute sérénité.

Découvrez “Good Life”, le nouveau single de FDVM :