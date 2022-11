Gervaise : le portrait pop de la semaine

Cette semaine, aficia dresse le portrait de Gervaise, une artiste prometteuse de retour avec un nouveau single intitulé “Sad & Seule” !

Son CV

Il y a des révélations qui ne laissent pas indifférents et Gervaise en fait incontestablement partie. Personnalité attachante et notamment engagée pour la cause féminine, l’artiste casse les codes au cœur d’un univers musical qui conjugue des tonalités pop addictives et percutantes. Récemment signée sur le label InTenSe, l’artiste n’en est pas pour autant à sa première expérience professionnelle dans l’industrie musicale. Habituée de la scène depuis dix ans maintenant, elle avait posé les jalons d’une carrière prometteuse sur l’EP Humeur Vive dévoilé en 2018.

Depuis, Gervaise n’a pas cessé d’explorer de nouvelles voies, inspirée par des femmes de caractère et de conviction à l’instar de Barbara, de Madonna ou de Catherine Ringer. Mais l’artiste est unique en son genre, jouant avec les mots et les rythmes pour livrer des compositions punchy et d’une grande originalité.

Gervaise en chiffres

150, c’est déjà le nombre de concerts assurés par l’artiste ! C’est sur scène qu’elle déploie toute sa palette artistique, révélant un timbre de voix puissant et une énergie débordante généreusement partagé avec le public. Depuis ses débuts, Gervaise a obtenu trois récompenses prestigieuses dont un Prix Georges Moustaki visant à mettre en lumière les talents indépendants.

L’actu de l’artiste

Après avoir dévoilé l’incisif “J’le féminin” au printemps dernier, l’artiste mise désormais sur un nouveau single intitulé “Sad & Seule”. Disponible en écoute et en téléchargement sur toutes les plateformes digitales depuis le 18 novembre, ce titre est donc dévoilé en prélude à un EP qui devrait être révélé au cours du premier semestre 2023.

“Je rentre seule / Moi et ma belle gueule / T’es pas seule à être seule / Toi la sad sad pretty girl” entonne Gervaise de son phrasé inimitable afin de conter ces retours de soirées en solitaire. Mais loin de se morfondre de cette situation finalement commune, elle nous invite à fouler la piste de danse grâce à une production rétro entêtante.

Écoutez “Sad & Seule”, le nouveau single de Gervaise :