Gjon’s Tears : le portrait pop de la semaine

Cette semaine, coup de projecteur sur le talentueux Gjon’s Tears dont le parcours est déjà impressionnant. C’est le portrait pop d’aficia !

Son CV

Originaire de Suisse, Gjon’s Tears se passionne dès son plus jeune âge pour la musique. En suivant notamment des cours de piano, l’artiste développe rapidement un sens aigu de la musicalité. Un talent qui le conduira respectivement aux auditions des émissions ‘L’Albanie (…)’ et ‘La Suisse a un incroyable talent’. Après une expérience en groupe, c’est véritablement sur le plateau de ‘The Voice’, en 2019, qu’il se révèle grâce à des prestations époustouflantes lui permettant légitimement de se hisser jusqu’aux demi-finales, aux côtés de son coach Mika.

Propulsé sur le devant de la scène, il est alors sélectionné en 2021 pour représenter la Suisse au concours de ‘L’Eurovision’ avec “Tout l’univers”, une chanson puissante qui lui permet d’atteindre le podium. Après un retour remarqué dans ‘The Voice : All Stars’, l’artiste prépare désormais un premier album studio.

Gjon’s Tears en chiffres

3ème, c’est le classement de Gjon’s Tears à ‘L’Eurovision’ en 2021. Sa performance a permis à la Suisse de briller et de décrocher sa meilleure place depuis l’édition 1988 marquée par la victoire de Céline Dion avec ”Ne partez pas sans moi”, un hymne remis au goût du jour par les élèves de la nouvelle saison de ‘La Star Academy‘. Aussi, le succès de ”Tout l’univers” se confirme sur les plateformes de streaming puisque le titre cumule notamment plus de 32 millions d’écoutes sur Spotify.

L’actu de l’artiste

Fort de ses nombreuses expériences, Gjon’s Tears prépare actuellement son premier disque à paraître prochainement sous le label Jo&Co. Un opus voulu éclectique en mêlant des sonorités multiples, de la pop au rock, en passant par la musique classique. Partageant son enthousiasme d’avoir collaboré avec Zazie sur l’une des chansons du projet, le chanteur mise pour l’heure sur le single “Pure”.

Disponible en écoute et en téléchargement depuis le 28 octobre, ce mid-tempo pop résolument lumineux et aérien vise l’espoir. L’artiste chante la douceur et la pureté de la vie malgré les embûches sur le parcours. “Après l’orage / Je tourne la page / Je change de peau” entonne-t-il comme un mantra fédérateur.

Écoutez “Pure”, le nouveau single de Gjon’s Tears :