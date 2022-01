Ichon, le portrait rap de la semaine !

Pour le premier portrait rap de l’année, aficia vous propose de découvrir Ichon. Artiste passionné à la joie de vivre contagieuse, mise en lumière de ce rappeur parisien.

Yann Bella Ola, alias Ichon est un rappeur de Montreuil. Précocement animé par la musique et plus particulièrement par le rap, c’est en 2017 que l’artiste se fait remarquer avec le single “Jim Beam”, au sein du groupe Bon Gamin dont il fait partie à l’époque. Toujours accompagné par son producteur Myth Syzer, l’artiste arbore rapidement un univers mélodieux ou apparences et égo-trip dissimulent avec humour une tendresse évidente. Les singles se succèdent, les projets prennent forme, Ichon se perfectionne rapidement pour devenir une véritable pépite de la scène rap FR.

Inclassable

Par les airs planants, intimes, groovies, et parfois même chantant de ses deux derniers projet, Pour de vrai et Encore + pour de vrai, Ichon s’est forgé sa propre identité musicale. Se jouant des frontières, celui qui fût surnommé dans son enfance « yannichon » est aujourd’hui un artiste complet à la palette musicale aussi riche que colorée. Du piano voix aux phases rythmées, le rappeur arbore une polyvalence déconcertante, un talent tout particulier pour l’arrogance sonore.

Tu sais combien c’est dur de se sentir à part et de ne pas pouvoir l’affirmer ? C’est ce qui m’est arrivé. Pendant longtemps, je faisais ce qu’il fallait pour être accepté. Erreur ! Poursuivre dans cette voie, c’est renoncer à ce que l’on veut vraiment. Ichon, interview accordée au média “Le Temps”

Actualité prometteuse

Enfant rusé et inclassable, nul doute que ses variétés d’atouts lui seront fortes utiles pour la pérennité de sa carrière. Ichon promeut un art sincère, comme en atteste son dernier clip “Release Party”. Un rap mélodieux, une écriture attachante, une formule qui se savoure sans modération. La rédaction d’aficia recommande !

