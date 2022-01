Jonas Blue : le portrait électro de la semaine !

Près de 7 ans après le succès de “Fast Car”, Jonas Blue est toujours au sommet de son art et vient de dévoiler une nouvelle collaboration avec Why Don’t We baptisé “Don’t Wake Me Up”. Jonas Blue est notre portrait électro de la semaine !

Avec 3 milliards de streams cumulés, et près d’un milliard sur YouTube et 6 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux, Jonas Blue est une figurante emblématique dans l’industrie du disque. On se souvient de son premier succès “Fast Car” (2015) comme si c’était hier. Et depuis, le Londonien a toujours eu le sens des mélodies accrocheuses, avec des titres mélodiques et qui font danser.

Il a ce don que d’autres n’ont pas. Même s’il n’est plus autant soutenu en radios qu’à cette période, l’artiste électro a également cette faculté de dénicher des voix à part pour qu’ils apparaissent sur ses morceaux. Ce sont souvent des artistes pop déjà influents. Il y a eu Becky Hill, Liam Payne, Rita Ora, HRVY, Paloma Faith ou dernièrement LEON. Des noms pas méconnus…

Jonas Blue dévoile son nouveau projet “Together”

Mais 2022 sera peut-être l’année du retour vers le succès pour Jonas Blue. Ce dernier compte publier le projet Together, un projet de grande ampleur puisque dessus, nous retrouverons des collaborations avec des talents du monde entier : “Toutes ces collaborations évoqueront le thème de l’unité et de la positivité, un message plus que crucial et plus que jamais nécessaire dans le monde en ce moment”, est indiqué dans le communiqué.

Le producteur vient donc de dévoiler son nouveau single “Don’t Wake Me Up” en featuring avec les Américains Why Don’t We qui l’ont contacté en 2019 sur Twitter : “Ces gars ont une voix incroyable qui m’a saisi instantanément, donc je savais qu’on pouvait créer quelque chose de vraiment spécial ensemble”, déclare-t-il. Le fruit de cette collaboration donne quelque chose de très pop, mélancolique et efficace !

Découvrez le nouveau single “Don’t Wake Me Up” de Jonas Blue :