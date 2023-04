LAAKE : le portrait électro de la semaine !

Il est pianiste et à la fois producteur ! Coup d’œil sur LAAKE qui dévoilait récemment le clip “Electricity”. C’est notre portrait électro de la semaine sur aficia

Son CV

LAAKE est dans le place depuis 2015. Le producteur français dévoilait alors 69, son tout premier EP où déjà la musique classique rencontrait la musique électronique, et où la mélancolie s’alliait à la positivité. Après avoir rencontré un public à Londres, à Berlin et au Printemps de Bourges notamment, il sort deux ans plus tard la suite, PIAANO. Il côtoie la scène aux côtés de Max Cooper ou Laurent Garnier. Il peaufine son art au fil des années jusqu’à signer en 2020 chez Mercury Records où il sortira son album O qu’il définit comme une symphonie électronique. Nous avions d’ailleurs particulièrement écouté en boucle le titre “Run”.

Laake en chiffres

Direction les plateformes de streaming pour découvrir que Laake est un artiste écouté partout dans le monde, aussi bien en Turquie qu’à Bruxelles ! 70.000 auditeurs l’écoutent tous les mois. Son plus gros hit reste jusqu’à aujourd’hui “Introspective”, qui avait d’ailleurs servi de synchronisation pour une une célèbre marque de montres. Le titre cumule près de 2,5 millions d’écoutes sur Spotify.

Son actu

LAAKE a choisi de ne plus rigoler et de passer un step au-dessus. Récemment, il dévoilait le morceau “Electricity”. L’artiste en parle : “Il s’agit d’une fresque éblouissante où le piano et l’orchestre s’entrechoquent avec les percussions, les voix polyphoniques et les orgues, dans une marche aussi funèbre que lumineuse. Ce premier titre trace les contours d’un album aux multiples facettes, enregistré avec 10 musiciens”. On y retrouvera des cordes, des cuivres et une batterie. Il est le premier extrait de l’album VOLT, qui s’annonce épique, au potentiel électrisant et terriblement bon pour nos oreilles !

Découvrez le clip de “Electricity” de LAAKE :