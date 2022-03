Madsun : le portrait électro de la semaine !

Il vient tout juste de publier son premier EP baptisé You & Me. C’est l’occasion pour nous de dresser le portrait de Madsun. C’est notre portrait électro de la semaine sur aficia !

Vous aimez les univers de Petit Biscuit, Flume ou encore Odesza ? Alors, mixez le tout, secouez un bon coup, et obtenez la recette de Madsun, une pop-électro lunaire, infinie et solaire. C’est ainsi que ce jeune autodidacte définit sa musique. Particulièrement doué aux platines et aux synthés, Madsun nous fait embarquer dans un univers atmosphérique des plus reposants. C’est à la mélodique et calme à fois.

Après avoir partagé son clip “Discovery” il y a plus d’un an (120K lectures sur YouTube), Madsun dévoilait la semaine dernière son premier EP baptisé You & Me, sans doute une énième référence à l’amour puissant dont il parle dans chacune de tes chansons. Car oui, évoquer l’amour en musique électronique, c’est possible ! La preuve avec des titres comme “Awake” ou “Here and Now”. L’artiste a fait le choix d’inviter des voix féminines hyper charnelles et séduisantes dans la majorité des morceaux.

Avec cet EP qui s’écoute et se réécoute sans faim, Madsun nous embarque dans une épopée cinématographique et romantisme épique, empli de douceur et de poésie. Si l’on ne peut vous en dire davantage sur qui se cache derrière ce nom de scène semi-ensoleillé (nous n’avons ni âge, ni origines), musicalement en tout cas, on vous le conseille fortement.

Découvrez You & Me, le premier EP de Madsun :