Mae Stephens : le portrait pop de la semaine

Cette semaine, aficia dresse le portrait de Mae Stephens. Cette jeune chanteuse propose des chansons pop revigorantes. On vous explique tout.

Son CV

Mae Stephens est une jeune chanteuse compositrice de 20 ans, originaire du Royaume-Uni. Elle commence à prendre la plume à partir de l’âge de 12 ans et produira par la suite ses propres titres. L’artiste a démarré sa carrière en 2020 avec le titre “I Want To Be Here”, sans faire trop de vagues. Elle situe ses influences entre Sigrid, Freddie Mercury et Meghan Trainor. D’ailleurs, Mae Stephens aspire à être comme cette dernière.

Mais c’est en 2023 que tout s’accélère pour elle. En effet, son titre altpop “If We Ever Broke Up” buzze sur TikTok et lui permet de signer son premier contrat avec un label majeur, à savoir EMI. Il dénote avec ses sonorités pop et funky et la voix puissante de Mae Stephens. Le titre raconte ce qu’elle aurait dit à son ex (et au père de celle-ci à propos de ce qu’elle a subi) si elle avait l’expérience et l’attitude qu’elle a aujourd’hui. Ce succès a permis de très belles rotations radio en Europe et en France (NRJ, Chérie FM, radios locales …).

Mae Stephens en chiffres

“If We Ever Broke Up” : 560 millions de streams, dont plus de 200 millions sur Spotify

“If We Ever Broke Up” : meilleur classement #13 au Royaume-Uni et 16 semaines dans le top 40

10 millions d'abonnés sur Spotify avec seulement 4 titres disponibles (hors remix)

L’actu de Mae Stephens

Le grand succès de ce single lui a permis de quitter son job dans un supermarché (elle y travaillait encore quand le titre a commencé à buzzer). Ainsi, elle peut passer la seconde avec un excellent nouveau single en collaboration, logiquement, avec Meghan Trainor. Cette dernière voit d’ailleurs en Mae Stephens sa petite sœur. Il faut dire qu’elles évoluent un peu sur le même créneau de niche. Ce duo est donc en route depuis un moment. Il en ressort le très bon “Mr Right”. C’est un titre pop bubblegum assez provocant. Il met en garde tous les hommes qui se trouvent dans leurs sillages.. Le ton est donné.

Cette popularité naissante a permis a Mae Stephens de se produire à Rock En Seine le 23 août. Pour le moment, il n’y a pas d’albums de prévu. Mais gageons que si ce nouveau titre rencontre également le succès, d’autres titres risquent d’arriver. Concernant Meghan Trainor, elle consacre actuellement son temps à Australian Idol où elle est juge, après avoir enchaîné les albums (Takin’ It Back, le dernier en date) et les maternités.

Ecoutez “Mr Right” de Mae Stephens & Meghan Trainor :