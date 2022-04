Martin Garrix, le portrait électro de la semaine 

Les années passent et pourtant, Martin Garrix est toujours au sommet de l’affiche. Il vient de publier son tout nouvel EP Sentio dans le plus grand des secrets. C’est notre portrait électro de la semaine sur aficia !

Beaucoup croyaient en lui dès le début, et ils ont eu raison ! Lorsqu’il commence, seul dans sa chambre, il y avait encore de quoi se poser quelques questions. Puis, un beau jour, ce jeune néerlandais, il avait quoi, allez, tout juste 16 ans, dévoile la bombe “Animals” au 1.5 milliard de lectures sur YouTube ? Raz-de-marée immédiat. Cela fait un moment qu’un titre aussi agressif qu’électro soit-il, ne parvient pas à mettre tout le monde d’accord.

Suite à ce carton, le destin d’un certain Martin Garrix a littéralement été bouleversé. De simple étudiant en sculpture et architecture, il est devenu en quelques jours, en quelques semaines à peine, le DJ le plus prisé de la planète. Depuis, il squatte le podium des meilleurs DJ du monde, en concurrence direct avec David Guetta et Armin Van Buuren. Dites-vous bien qu’on parle de légendes, alors qu’il était à l’âge de quatorze ans, seulement (et déjà) Ghost Producer pour d’autres… Quelle histoire !

Un EP en toute discrétion !

Et qui jeune, dit également prolifique. Martin Garrix est redoutable à ce niveau-là. Il enchaîne les titres et les collaborations. Il s’en offre de prestigieuses comme Kygo, U2, Matisse & Sadko, Khalid, Dua Lipa, David Guetta bien sûr, Julian Jordan… La liste est aussi longue qu’incroyable. Au fil du temps, l’artiste monte en grade et surprend son petit monde. Il reste au sommet des charts peu importe ce qu’il dévoile, peu importe les styles. Le jeune homme évolue dans une EDM-pop sans limite. En effet, le néerlandais possède également un side-project (projet parallèle, en français) avec son pseudonyme GRX et Ytram, rien que ça ! Un vrai passionné…

Chose qu’il n’a jamais fait jusqu’à présent, Martin Garrix vient de dévoiler un EP de cinq titres inédits, dans le plus grand des secrets. Oui oui, vous avez bien compris. ENFIN ! Et c’est d’ores et déjà disponible sur les plateformes ! Ce mini disque est composé uniquement de collaborations : Brooks, Zedd, Matisse & Sadko , Mesto et Vluarr. Un retour aux sources pour ceux qui connaissent Martin Garrix à ses débuts…