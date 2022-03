Marvin Marchand, le portrait pop de la semaine !

“Pour me décrire c’est compliqué, en le chantant peut-être que ça passera”, extrait du premier titre “Intro” de son premier EP, Marvin Marchand signe d’un pas déterminé son arrivée dans l’industrie du disque. aficia te le présente…

Il n’est souvent pas évident de savoir quel thème on veut aborder en chanson et pourtant, avec Marvin Marchand tout semble venir naturellement. L’artiste originaire de Lyon, est un passionné de musique depuis sa tendre enfance. Bercé entre la voix iconique de Cindy Lauper et les chansons engagées de Elton John. Enfant, il apprendra les accords aux piano, pour connaître ensuite à l’adolescence ce qui fait la particularité de la musique assistée par ordinateur (MAO). Marvin s’adapte à son monde, actualise ses compétences et se sert finalement de sa vie, comme principale source d’inspiration. Après tout, on ne parle mieux que de ce que l’on connaît…

Un artiste qui raconte son histoire dans son premier EP Je ne suis pas de taille disponible depuis le 17 décémbre 2021. Un cri du coeur où l’estime de soi, les remises en question perpétuelles ou encore les constats du quotidien sont racontés avec une mélancolie bienveillante. On se laisse porter par les maux du coeur sur “Intro” qui ouvre le projet. Puis, on se laisse guider par les mélodies qui nous mènent jusqu’au titre “Fou”. Un titre aux influences plus modernes, à la The Weeknd. On devient vite addict de ce synthé coloré qui ajoute une touche rétro ! Les 6 titres sont efficaces, mélodieux et jouent de la vie de Marvin. Ils nous plongent dans des histoires différentes, avec des atmosphères tantôt vintage avec “Tout recommencer” ou encore sentimentale avec “Je ne suis pas de taille”. Ce dernier nous offre d’ailleurs de belles envolées et un côté moins produit, plus authentique.

De la sincérité…

Ce qui se dégage de cet EP, c’est avant tout la sincérité et l’humilité que Marvin a mis dans chacun de ses titres. Comme un journal intime, l’artiste nous laisse connaître ses failles et sa vision de lui-même. Une mise en nue notamment sur son dernier single “T’emmener danser”. Un titre qui n’est pas suggéré dans son thème et laisse la liberté à chacun de l’interprèter à sa manière. Ici, le lyonnais parle de son rapport haine-amour avec un corps qui n’arrive plus à accorder avec l’image qu’il veut donner de lui dans la société. Du courage, il en faudra, de l’amour et du soutien, il en recevra sans aucun doute vu l’efficacité du titre à rester en tête !

Découvrez “T’emmener danser” de Marvin Marchand :