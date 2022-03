Naë, le portrait pop de la semaine !

La scène musicale française actuelle compte de nombreuses pépites… Parmi elles, la chanteuse Naë qui vient fraîchement de sortir son EP Nombreuse. Une belle occasion de vous parler davantage de ce talent sur aficia !

Lorsque l’on présente un artiste, il est assez habituel de faire part de ses influences. Souvent, on se rend alors compte que l’environnement musical dans lequel il a grandi n’est pas anodin pour la construction de sa carrière. Pourtant, Naë évolue depuis son plus jeune âge entre deux styles opposés : le rock que lui transmettent ses parents, et les sonorités rap appréciées par ses frères. Bien que la jeune artiste se retrouve au cœur de groupes de rock pendant sa scolarité au collège, ce n’est finalement pas vers ces univers qu’elle se dirigera ensuite.

Quand on écoute les multiples réalisations de l’artiste, ce sont les couleurs pop, RnB et parfois soul qui se démarquent, offrant un univers agréablement éclectique. En 2018, Naë réunit toutes ces sonorités dans plusieurs morceaux, qu’elle décide de composer en anglais. Une chose est certaine : ce premier pas dans l’industrie musicale ne restera pas anodin. En effet, la suite de ce projet se déroulera sur scène puisque Naë sera choisie pour chanter, en première partie, devant les publics d’Eddy de Pretto, Soprano, Chilla… L’occasion parfaite pour l’artiste de se présenter, elle et son univers, au plus grand nombre !

Le rap : un élément finalement jamais très loin de l’artiste…

Alors que Naë compose la majorité de ses musiques, elle va se voir offrir, en 2019, l’opportunité de co-composer pour l’un des rappeurs les plus en vogue en France : Nekfeu ! Vous n’êtes probablement pas passé à côté de “Elle pleut (+ de 60 millions de streams sur Spotify) ?! Et bien derrière les crédits de ce succès figurant sur Les Étoiles Vagabondes, on retrouve Naë !

Nombreuse le nouveau projet de Naë !

Mais désormais, c’est avec son projet personnel que Naë décide de continuer son parcours musical. À la fin du printemps 2021, la chanteuse bordelaise en dévoile une première bribe. Elle mise alors sur “Éclair”, où elle y met en musique ses émotions qui nous entrainent dans une bulle de mélancolie…

Quelques mois plus tard, l’artiste nous emporte un peu plus vers son univers avec “Le Love” puis “La Main”, avant finalement, le vendredi 25 mars, de rendre accessible l’intégralité de son projet. Et ce projet, c’est Nombreuse, un EP riche de 8 pistes ! Ce disque où la force de la jeune femme cohabite avec sa fragilité foisonne de sonorités diverses : pop, RnB, pointe de rap ou encore fragment de son électro, Naë montre ici, avec beaucoup de justesse, qu’être une artiste n’est pas forcément se cantonner à un seul et unique style musical !

Pour la réalisation de cet EP où l’on sent la chanteuse s’affirmer, c’est de son co-auteur Jérôme Attal et des producteurs Mem’s (qui a d’ailleurs collaboré, entre autres, avec Nekfeu) et Holomobb (Niska, Aloïse Sauvage) que Naë décide de s’entourer. Au final, Nombreuse se montre solaire, nuancé par le côté mélancolique que l’on connait de l’artiste !