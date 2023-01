Nija : Le portrait Rnb de la semaine

Cette semaine, aficia dresse le portrait de Nija. Femme de l’ombre jusqu’à présent, elle est l’une de nos artistes prometteuses pour cette nouvelle année ! aficia vous explique qui elle est…

Maroon 5, Chris Brown, Jason Derulo, Cardi B, Ariana Grande, SZA ou encore Calvin Harris sont des noms d’artistes qui vous parlent et celui de Nija Charles ne vous dit probablement rien. Pourtant derrière bon nombre de succès des artistes cités se cache la plume de Nija, jeune femme de 25 ans. “Rain on Me” de Lady Gaga & Ariana Grande, “No Guidance” de Chris Brown & Drake ou encore l’incontournable “Positions” d’Ariana Grande… c’est elle !

Son CV

Son père est DJ, sa mère danseuse et sa tante et son oncle sont producteurs de musique. Toute la famille a passé une grande partie de sa vie entourée de musique et de positivité. Ayant grandi à l’église, le gospel a toujours été une grande partie des influences sonores de Nija, sa grand-mère était dans la chorale. Auteure/songwriter, topliner mais aussi compositrice, elle collabore depuis plusieurs années avec les plus grands et connaît désormais l’industrie musicale par cœur. Elle a remporté deux Grammy en 2021 pour avoir co-écrit les morceaux de Beyonce “I Do” et “Ring”.

Mais depuis janvier 2022, la native du New Jersey s’est lancée, seule. Forte de ses talents d’écriture et de ses années d’expérience, Nija Charles signe chez Universal Music et dévoile Don’t Say I Didn’t Warn You, son premier EP.

Dans ce projet de 10 titres, la jeune femme dévoile sa carte de visite : une voix mielleuse accompagnée par une légère touche d’autotune, des refrains entêtants, des prod énergiques aux influences RnB, sa direction artistique au style rafraichissant et son flow maîtrisé. En bref, un excellent première vitrine où l’on retrouve des pépites comme “Ease My Mind” -single dévoilé en 2021-, “Not One of Them” ou encore “Someone Else”.

Nija en chiffres

21 000 000 de streams sur Spotify en 2022. Une première année remarquable, marquée par la sortie de son EP.

sur Spotify en 2022. Une première année remarquable, marquée par la sortie de son EP. 5 964 244 vues cumulés sur sa chaîne YouTube ouverte il y a seulement un an et demi. Une entrée en matière réussie pour Nija qui lui promet un avenir radieux, dans la lumière cette fois.

L’actu de l’artiste

La jeune femme de 25 ans , auteure avant tout, est nominée une nouvelle fois pour le Grammy Award de l’auteur-compositeur de l’année. En tête des charts tout au long de 2022 grâce à sa participation sur l’album Renaissance de Beyoncé mais aussi sur les projets de Lil Durk et Kelhani notamment, Nija est omniprésente.

Côté musique à elle, aucune annonce pour le moment depuis novembre dernier où elle réapparaissait aux côtés de Babyface Ray et Blxst sur “Spend It”. Mais selon certaines rumeurs, Nija travaillerait sur un deuxième EP après le succès d’estime du premier.