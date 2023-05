Owl City : le portrait pop de la semaine

Cette semaine, aficia dresse le portrait de Owl City. Vous vous souvenez très certainement de l’artiste américain dont le succès se fait de plus en plus confidentiel. On vous explique tout.

Son CV

Owl City est un artiste qui officie dans la pop et dans l’électro. Il propose des sons hyper vitaminés et à l’efficacité redoutable. Mais les plus aguerris d’entre vous le connaissent certainement. En effet, il a déjà 7 albums à son actif (dont un qui vient tout juste de sortir). Adam Young, de son vrai nom, a connu un succès international en 2009-2010 grâce à son immense tube “Fireflies”. Le morceau a été #1 aux USA, au Royaume-Uni, en Australie et dans pléthore de pays européens. Cette ballade pop d’une beauté singulière est issue de son 3ème album Ocean Eyes.

En 2012, il connaitra un autre succès retentissant avec l’hymne pop électro aux allures de tube de l’été “Good Time”. Il est partagé avec Carly Rae Jepsen, elle aussi en pleine explosion à cette époque. Ce bonbon sucré servira de rampe de lancement à l’album The Midsummer Station. Mais depuis, le succès de l’artiste se fait de plus en plus confidentiel. Et ce malgré une qualité musicale toujours impeccable. Owl City continue donc sa route avec un nouveau projet toujours aussi éblouissant.

Owl City en chiffres

Plus de 750 millions de streams pour “Fireflies” et plus de 480 millions pour “Good Time” sur Spotify

7 albums à son actif

3 millions d’abonnés sur YouTube

#1 sur les plus gros marchés avec “Fireflies”

L’actu de l’artiste

Après 4 ans d’absence, Owl City est de retour avec un nouveau projet nommé Coco Moon. C’est un disque épique, vitaminé, très estival. Il s’agit de la bande son de l’été pour des vacances réussies. La touche pop orchestrale de l’artiste ne prend pas une ride et le disque est résolument moderne. À l’écoute, on reconnait de suite de qui il s’agit. Le projet démarre sur la très belle ballade pop “Adam, Check Please”. Il se risque même au rock sur “Sons Of Thunder”, en plus de la pop et de l’électro. Certains titres, comme “The Tornado”, sont très cinématographiques. Le disque est complet, extrêmement efficace. Depuis le début de sa carrière, le champ lexical des vacances et de l’été est présent. L’intention est donc toujours la même : faire voyager. Vitamin, Summer, Moon, Sea, Surf, Thunder, bref. Nous mettons tout ça dans un shaker et le plein de soleil est fait.

Justement, le titre chargé de lancer l’album avec panache est le festif “Vitamin Sea”. Il regorge de tous les ingrédients cités précédemment. L’artiste y scande son besoin de se ressourcer au bord de la mer, avec un joli jeu de mot sur la vitamine C, vitale à notre bien être. Les couplets sont pop, les refrains sont rock, le tout est redoutablement énergique. Et surtout, le morceau fait plus de 4 minutes (comme la plupart des chansons du projet) et laisse une saveur sucrée. Il est plaisant d’avoir des titres plein de couleurs et plus longs. Vous l’aurez compris, c’est l’album à emmener dans ses bagages cet été.

Découvrez “Vitamin Sea” de Owl City :