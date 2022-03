PalaisVert, notre portrait électro de la semaine avec “Pangea” !

Vendredi dernier, c’était la sortie du premier EP Pangea de PalaisVert. Alors pourquoi ne pas faire un portait à cette occasion ? C’est le portrait électro de la semaine sur aficia !

Cette semaine, nous avons plus qu’envie de vous faire voyager aux quatre coins du monde. Embarquons alors avec PalaisVert, aka Mathieu, globe trotteur et instagrammer (oui, on peut le dire !) français mais aussi producteur ! Pour son projet concept, il a choisi de mêler ses deux passions, à savoir les voyages et la musique. C’est à travers ses rencontres, ses expériences et ses périples qu’il puise ses influences world-electro-chill.

Et ça fonctionne ! Avec ses titres “Island” ou “Maasaï”, l’artiste commence à se faire entendre sur les plateformes de streaming. Il était donc temps pour lui de construire un mini-album de six titres, aussi lunaires et que riches. Cet EP porte le nom de Pangea, sans doute en référence à l’étymologie grec voulant signifier ‘Toutes les terres‘. Excellente idée quand on sait où ont été enregistré chacun des titres. On entend essentiellement l’Afrique dans cet EP mais aussi des chants sacrés asiatiques. C’est parsemé de sonorités locales, d’instruments typiques, de rythmes fédérateurs et enivrants. On a très envie de voyager d’un coup…

Découvrez l’EP Pangea de PalaisVert :