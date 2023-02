Renée Rapp : le portrait pop de la semaine

Renée Rapp est mise à l’honneur cette semaine sur aficia. Nous vous dressons le portrait de cette jeune artiste américaine multi-casquette de 23 ans. Elle compte bien faire de 2023 son année.

Son CV

Renée Rapp ne s’est pas faite connaître par la musique, bien que celle-ci fait partie de sa vie depuis l’enfance. En effet, cette dernière a officié devant la caméra en usant de son charme ravageur pour des productions cinématographiques. Elle a notamment été aperçu dans la comédie musicale ‘Mean Girls’ ou encore dans la série HBO ‘The Sex Lives Of College Girls’. Elle a également été auréolé d’un prix de meilleure actrice pour son rôle dans ‘Big Fish’ en 2018. Mais après s’être fait une certaine notoriété, l’artiste a décidé de passer de la caméra au micro. Elle propose un 1er EP nommé Everything To Everyone.

Renée Rapp en chiffres

La chanteuse américaine est riche d’une grande communauté sur les réseaux sociaux, qu’elle maitrise particulièrement bien. Elle cumule 1.1 million de followers sur TikTok et près de 500 000 sur Instagram. Elle y expose toute l’étendue de sa créativité. Coqueluche de la presse aussi bien féminine (Elle, Vogue…) que musicale (Billboard, Rolling Stones…), elle est parvenue rapidement à conquérir les foules. Elle a atteint les 5 millions d’auditeurs par mois sur Spotify et figure dans nombre de playlist. Son 1er EP cumule plus de 70 millions d’écoutes.

L’actu de l’artiste

Vous l’avez compris, celle-ci se concentre sur la sortie de l’EP Everything To Everyone. Ce dernier se compose de 7 titres allant de la traditionnelle ballade piano-voix au banger pop. Renée Rapp revendique une pop teinté de r’n’b, dans l’air du temps. Elle possède une voix douce, bien que pleine de nuances. Souvent comparée à Olivia Rodrigo, on retrouve bien quelques traces de l’interprète de “Drivers License” sur le titre “In The Kitchen ou sur “Don’t Tell My Mom”.

La pop sous toute ses formes prend le relais pour le reste de l’EP. C’est savoureux, ambitieux, varié et bien produit. Tantôt mélancolique, tantôt beaucoup plus rythmé, ce premier essai est très équilibré. Nous fondons surtout sur le dernier single extrait de l’EP. En effet, le titre “Too Well” réunit à lui seul toutes les qualités citées précédemment. Le refrain est particulièrement accrocheur. Il s’agit de la petite pépite de l’essai.

Découvrez “Too Well” de Renée Rapp :