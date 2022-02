Sabrina Carpenter : le portrait POP de la semaine !

Bien résolue à écrire une nouvelle page de sa carrière, Sabrina Carpenter dévoile l’ambitieux “Fast Times”. Pour l’occasion, aficia te dresse le portrait de l’artiste !

Comédienne et chanteuse, Sabrina Carpenter a fait ses premiers pas d’artiste en s’illustrant dans plusieurs programmes sur le petit écran. Mais c’est véritablement au sein de l’écurie Disney qu’elle se révèle au grand public, essentiellement dans la série ‘Le Monde de Riley’ où elle a campé l’un des rôles protagonistes. Doublement récompensée pour ses qualités d’interprète au cours de la cérémonie ‘Radio Disney Music Awards’, l’artiste compte à ce jour quatre opus dans sa discographie.

Depuis la parution du premier disque studio baptisé Eyes Wide Open en 2015, l’univers musical de Sabrina Carpenter a évolué, de la teen pop à des influences plus éclectiques de RnB et d’électro-pop. Les textes de l’artiste se sont également révélés plus personnels et aboutis dans les projets Singular: Act I et Singular: Act II. Alors qu’elle planche actuellement sur l’écriture d’un nouveau disque, Sabrina Carpenter s’est entourée d’une nouvelle équipe en rejoignant le label Island Records. Forte d’un parcours prometteur régulièrement salué par les critiques et les médias, Sabrina Carpenter devrait surprendre dans une réinterprétation musicale de l’œuvre ‘Alice au pays des merveilles’ en cours de production pour la plateforme Netflix.

Sabrina Carpenter s’improvise agent secret !

Portée par une nouvelle dynamique, l’interprète de “Why” réserve de nombreuses surprises à son public. L’année 2022 débute ainsi sous les meilleurs auspices avec la parution “Fast Times”, un nouveau single sulfureux. Ponctuée par des riffs d’une basse électrique et un piano, la mélodie se révèle addictive. Aussi, le timbre de voix de Sabrina Carpenter apporte un enrobage romantique et suave à cette piste très qualitative qui cristallise l’état d’esprit de l’artiste. Confrontée à des choix parfois difficiles, l’artiste prône la prise de risque et la nécessité d’écouter son cœur, quitte à faire des erreurs mais à grandir de ces expériences.

Afin d’illustrer ses dires, Sabrina Carpenter a dévoilé un clip cinématographique à l’ambiance semblable de celle des films de James Bond ! Tout de noir vêtue dans la pénombre, l’artiste se fait dérober une mystérieuse mallette et s’engage ainsi dans une course poursuite, en quête du précieux sésame. Entre scènes de combat et infiltration, non sans sensualité, dans une pièce tenue secrète, Sabrina Carpenter parvient à mettre la main sur la mallette de laquelle se dégage un aura lumineux.

Visionnez “Fast Times”, le nouveau clip de Sabrina Carpenter :