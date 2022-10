Tomode : le portrait électro de la semaine !

Direction la Suède avec le duo Tomode qui revient “Conversation Starter” et dont aficia va dresser leur portrait ! C’est le portrait électro de la semaine !

Leur CV

On sait à quel point la Suède est une niche à artistes pop-électro. Ce qu’on sait moins, c’est que le groupe qui va suivre est en train de séduire tout l’Europe avec des influences funk-pop, imbibé de synthé inspiré du disco des années 70. Si vous êtes fans de l’Impératrice, des Parcels ou de ABBA, vous allez craquer pour le duo pop-disco Tomode ! Vous allez voir que c’est ce qui s’écoute le mieux dans notre playlist, en festivals, entre potes….partout en fait !

En chiffres

Carle et Viktor ne sont qu’au commencement de leur projet, mais les chiffres parlent déjà d’eux-mêmes. Leur son mélodique et leur style groovy ont déjà séduit les radios et les streameurs ! Ils ont été numéro 1 de la playlist Top Radio FG avec leur titre” Forget About It” en featuring avec le frenchy Antoine Chambe. L’an dernier, ils ont été nominés aux Gaffa Awards (Suède) en “Révélation de l’année” et leur premier EP Synergy a reçu la meilleure note depuis “Discovery” des Daft Punk à cette occasion. On ne tient pas une sacrée pépite là ?

Leur actu

C’est simple ! Après la sortie d’un premier mini projet, les Tomode ont l’intention de faire encore plus fort avec un nouvel essai qui sera présenté un peu plus tard. L’EP s’appellera Riviera. Pour l’heure, c’est le single “Conversation Starter” qui lance les hostilités. Là encore, un titre aux influences 70’s efficace, et qui sonne pour le coup très ABBA ! Un morceau ultra fédérateur et qui ne donne envie que d’une chose… danser bien sûr !

Découvrez “Conversation Starter” de Tomode :