Tony Romera : le portrait électro de la semaine

Dans l’industrie musicale depuis un certain nombre d’années, Tony Romera est de retour en ce début d’année avec le single “All I Know”. A cette occasion, aficia a dressé son portrait.

Son CV

Si l’on vous dit Tony Romera, vous aurez ce réflexe de dire instinctivement “DJ français”. Et bien oui, il est même Lyonnais ! Il fait ses premières armes sur scène, il y a une petite dizaine d’années environ. Depuis, l’artiste n’a cesse de bousculer la scène EDM conventionnelle avec un style bien à lui, très french-house ! Tous les labels du monde entier se sont rués sur lui, que ce soit Spinnin, Armada ou encore Confession. Il a remixé les plus gros noms de la scène électronique (Calvin Harris, Diplo, Kungs…). Bref, il ne fait peut-être pas partie des DJ français les plus connus, et pourtant, sa côté n’a jamais été aussi haute :

Tony Romera en chiffres

50 millions, c’est le nombre de streams que cumule Tony Romera sur les plateformes de streaming. Il faut dire que le fait d’avoir publié son premier album Introspection en 2021 a favorisé le stream ! Mais la barre des 50 millions, tous ne l’a franchisse pas…c’est d’autant marquant qu’il fallait le signaler !

Son actu

L’inarrêtable Tony Romera était de retour le 13 janvier dernier avec « All I Know« , un titre en collaboration avec le producteur français Asdek et la chanteuse Karina Ramage à la voix envoutante. A nouveau, l’artiste dévoile tout son art à travers cette ligne de basse techno puissante et un zeste de sonorités électro peut-être plus accessible qu’à l’accoutumé. Quant au clip réalisé dans le métro parisien, l’artiste rappelle ses valeurs et d’où il vient. Une véritable tension physique et mentale s’installe. C’est certain qu’avec “All I Know”, Tony Romera devrait bel et bien entrer dans la cour des grands !

Découvrez le clip de “All I Know” de Tony Romera :