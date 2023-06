Will Linley : le portrait pop de la semaine

Cette semaine, aficia dresse le portrait de Will Linley. Ce jeune chanteur est la nouvelle coqueluche de TikTok avec ses titres ensoleillés . On vous explique tout.

Son CV

Will Linley est un tout jeune chanteur de 20 ans. Et une fois n’est pas coutume, il n’est ni américain, ni britannique. Il nous vient tout droit de Cape Town en Afrique du Sud. Doté d’une gueule d’ange et d’un charisme fou, il s’insinue dans la pop folk ensoleillé. Will Linley traite surtout de la complexité des relations amoureuses, en naviguant de l’amour à la rupture. Ses morceaux sont nostalgiques, voire mélancoliques, à l’instar de “miss me (when you’re gone)”. Ce dernier titre a scoré sur TikTok et a conduit l’artiste à bénéficier de belles rotations radio. Il a entre temps proposé le morceau “Last Call”, un peu plus énergique et pêchu.

Will Linley en chiffres

Près d’un million d’auditeurs sur Spotify

4 singles à son actif

4 millions de likes sur TikTok

L’actu de l’artiste

Fort de ce succès avec son 1er single, Will Linley prend les devants avec un très joli morceau nommé “Tough (The Girls Song)”. Très entêtant, le refrain scande “Girls Just Wanna Have Fun”, qui rappelle forcément les paroles de Cindy Lauper. Le jeune chanteur se lorgne d’une énième relation sans issue. Là aussi, la nostalgie habille le morceau avec des synthés rappelant les 80’s, comme cela se fait beaucoup de nos jours. Il a voulu proposé un morceau insouciant et enjoué pour l’été. L’artiste dit s’être amusé en l’écrivant et cela se ressent clairement à l’écoute. Comme une thérapie finalement.

C’est pourtant seulement pendant le covid qu’il a commencé la musique, faute de pouvoir sortir de chez lui. Will Linley souhaite sans doute un peu plus asseoir cette notoriété grandissante. C’est pourquoi, il n’y a pas d’album d’annoncer pour le moment. Il sera de passage à Paris le 27 juin aux Etoiles, l’occasion de voir la bonhomie de l’artiste en live.

Découvrez “Tough (The Girls Song)” de Will Linley :