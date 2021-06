Les Twins nous font découvrir leur premier titre “Stranger”

Connus pour leur talent de danseurs, Les Twins dévoilent “Stranger”, un premier titre qui leur ajoute une corde à leur arc. C’est à découvrir sur aficia !

Les Twins à la fois danseurs, chorégraphes et mannequins, font maintenant leur route du côté de l’industrie musicale. Avec leur titre “Stranger”, le duo nous emporte dans une production effrénée, un véritable tourbillon d’énergie dont on devient très vite addictif.

Un mélange bien dosé de pop, rap et de trap dont le refrain n’est pas sans nous rappeler le tube de The Weeknd, “Blinding Lights”. Paru ce 21 juin, ce nouveau titre est un étendard de leur art et de leur personnalité : authentique, actuel et dynamique !

Larry et Laurent n’ont pas encore dit leur dernier mot et comptent bien faire bouger le monde à leur rythme encore bien longtemps…

Découvrez “Stranger” de Les Twins :