“Let Her Go” d’Isaac Delusion, un besoin impérieux de liberté !

Après trois ans d’absence, le groupe parisien d’électro-pop Isaac Delusion amorce un retour très attendu avec son nouveau single “Let Her Go”, sorti le 27 juin dernier en collaboration avec LUCASV. On vous le présente sur aficia.

Cela fait déjà trois ans que le groupe Isaac Delusion, à la pop solaire, a sorti son dernier EP, Make It. Ils reviennent en ce début d’été, pour le plaisir de nos oreilles, avec le titre “Let Her Go”.

Prendre le large

Un besoin impérieux de liberté. C’est ce qui se dégage de cette nouvelle chanson et de son clip. Vivre sa vie loin de la tutelle familiale, c’est le passage vers l’âge adulte. C’est le début d’un nouveau monde. Mais c’est aussi une période compliquée pour les parents, face au désir d’indépendance de leur progéniture. Laisser grandir ses enfants, lâcher prise, c’est ce que Isaac Delusion et LUCASV nous soufflent à l’oreille. Car si aujourd’hui, c’est à leur tour de prendre le large, hier, ce fut à celui des parents, qui se sont eux aussi émancipés un jour.

Oh let her see let her see let her see let her see What it feels like to be as free as you used to be « Let Her Go » Isaac Delusion ft. LUCASV

Cover “Let Her Go” – Isaac Delusion ft LUCASV ©Jean Mallard

“Let Her Go” : Accepter l’évolution logique de la vie

Les doutes et la solitude, ici du père, sont également évoqués, contrastant avec les découvertes et expériences de la jeune fille, illustrées par les images de Juana Wein.

La réalisatrice s’empare subtilement du sujet, nous replongeant par la même occasion dans nos propres souvenirs. Cette chanson rappelle qu’il est inutile de lutter contre cette évolution logique et inéluctable de la vie et tente même de rassurer les parents : “You got to know, That you can’t stop the wind to blow (…) You did you best, now let her go”

On retrouve dans ce titre les sonorités anglo-saxonnes et l’atmosphère planante du groupe. Grâce à ce morceau, Isaac Delusion entame une renaissance lumineuse dont on attend la suite avec impatience !

Découvrez le clip de “Let Her Go” d’Isaac Delusion ft. LUCAVS :