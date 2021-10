‘Leurs voix pour l’espoir’ à l’Olympia : nous y étions ! 

Le lundi 18 octobre s’est tenue à l’Olympia la célèbre soirée ‘Leurs Voix pour L’espoir’. Un concert caritatif qui a réuni plusieurs artistes ! aficia te donne les 5 moments forts de la soirée.

Quel plaisir de retrouver la culture, les cris, la joie… De voir se renouer le lien fort entre l’artiste et le public. Ce soir-là, le 11 octobre 2021, pour démarrer la semaine, l’Olympia recevait une belle affiche : ‘Leurs Voix Pour L’Espoir’.

Portée fièrement par la journaliste Laurie Cholewa, c’est une ode à l’espoir autour de la recherche contre le cancer du pancréas, encore trop peu connu du grand public. Pour cette 10ème édition, toujours aux côtés de la fondation A.R.CA.D, le public venu nombreux a su répondre présent et montrer son soutien face à ce cancer qui est l’un des plus mortels. Un événement qui laisse également la liberté aux artistes de venir soutenir la cause. La musique montre encore une fois sa puissance, celle de rassembler autour d’un message commun.

Ce soir-là, Julie Zenatti, Hoshi, Zaz, Anne Sila, Claudio Capéo ou encore Amir ont répondus présents. Une parenthèse musicale où la bienveillance et le partage étaient au rendez-vous.

Les 5 moments forts de la soirée…

Pour les 10 ans de cet événement, il fallait bien marquer le rendez-vous. Pour cela, Patrick Bruel a fait l’honneur de venir réchauffer le cœur du public parisien avec son célèbre titre “Place des grands hommes” dont le refrain “On s’était dit rendez-vous dans 10 ans” est devenu un hymne pour tous les événements qui fêtent leurs dix bougies. Un début de soirée fédérateur et intergénérationnel qui nous a directement plongés dans une ambiance conviviale.

Ensuite, on a croisé le chemin de Hoshi. L’une des artistes que nous suivons depuis ses débuts et qui est venue ce lundi soir interpréter deux titres de son répertoire. Avec une douceur inspirante, Hoshi nous a fait voyager dans son univers avec simplement sa guitare acoustique et sa voix hypnotique. Une manière de la redécouvrir autrement en revenant à ses débuts avec “Ta marinière” qui n’a laissé personne de marbre.

On tient également à féliciter la bravoure d’Amir. On connaît le chanteur très engagé dans les causes comme celle-ci et très proche de son public. Il l’a prouvé une fois de plus. À travers un discours porteur de bonnes ondes, l’artiste a transmis sa bonne humeur et son sourire communicatif alors qu’il venait d’arriver sur Paris seulement 1H30 plus tôt. Pas de fatigue avec Amir, uniquement : « Always Smile”. Il a fait danser le public avec les titres : “La fête”, “On dirait” et le dernier en date “Rétine” qui a été bien reçu pour sa première télévision.







Quelle belle surprise lorsque nous avons vu Hatik répondre présent face à cette cause. Le rappeur, le seul présent de la soirée, est venu avec la sensibilité de ses mots et la puissance de sa prestation. Une dynamique qui a ajouté une nouvelle musicalité pour finir la soirée.

On retiendra également le discours de 3 héros qui ont lutté et qui luttent encore contre le cancer du pancréas. Un courage extraordinaire d’arpenter la scène de l’Olympia et nous raconter avec une justesse, leur parcours avec un message d’espoir aussi fort. Des personnes qui avancent avec une détermination et une combativité face à la vie. Très inspirant !

Pour clôturer ce concert, c’est le duo Shouse qui nous a rendu visite pour réanimer nos souvenirs d’été avec le titre “Love Tonight’, véritable hit de cette année 2021.

‘Leurs Voix pour l’Espoir‘ est une soirée à vivre. Participer, c’est montrer son engagement face à cette cause et se sensibiliser soi et son entourage. Un moment de partage où le positif régnait dans cette salle mythique parisienne. Ce que l’on retiendra finalement, ce sont toutes les voix des artistes, du public qui étaient finalement unis pour cette même cause.

👉 Pour faire un don et soutenir la fondation A.R.CA.D rendez-vous sur le Site Officiel de la fondation.