Lisandro Cuxi : retour fracassant et coloré sur “Karma”

Le vainqueur de ‘The Voice’ édition 2017 Lisandro Cuxi, marque son grand retour sur « Karma » après avoir récemment signé au sein du prestigieux label Epic. Une nouvelle direction musicale et artistique intéressante. C’est à découvrir sur aficia !

Chers lectrices et chers lecteurs assidus que vous êtes, avons nous réellement besoin de vous présenter l’homme à la voix si singulière, le cap-verdien d’origine à l’audience colossale sur TikTok, l’interprète de “Danser” ? En réalité, vous l’avez peut-être sûrement oublié et nous vous excusons. Session de rattrapage !

Vous rappelez vous de Lisandro Cuxi ?

Lisandro Cuxi s’est fait connaître il y a maintenant sept ans de cela, sur la désormais mythique scène de ‘The Voice Kids’. Terminant alors à la deuxième place, le jeune homme à peine majeur tente l’aventure dans ‘The Voice’, deux ans plus tard, en 2017. Dès les premières notes, les quatre coachs se retournent sur son énergique performance de “Can’t stop the feeling”. Sa voix suave, sensuelle et mélodieuse plaît et c’est M. Pokora qui deviendra son coach durant l’émission. Avec plus de 32% des voix, Lisandro Cuxi remporte haut la main la sixième édition de l’émission phare de TF1.

Seulement quelques jours après sa victoire, Lisandro dévoilait son premier album Ma bonne étoile. Porté par son hit “Danser”, un hommage à son île du Cap-Vert, l’album ne rencontre néanmoins pas le succès escompté. En revanche, ce début de carrière très prometteur lui vaut le prix de la Révélation francophone de l’année aux ‘NRJ Music Awards’. Ajoutons à cela ainsi sa participation à ‘Destination Eurovision’, avec le fédérateur “Eva”.

Découvrez la prestation de Lisandro avec le titre “Eva” :

Après plusieurs mois d’absence, le natif du Portugal sort finalement un single intitulé “Elle me dit” en 2020. S’en suivra “La la landt” l’année suivante, une superbe ballade R&B et un clip vidéo, sous la pluie rappelant les années 2000 et les débuts de M. Pokora. Faisant le choix de la liberté artistique, le succès n’est pas vraiment au rendez-vous… Une jeune carrière faite de hauts et de bas, pleine d’apprentissage pour le jeune Lisandro.

Un retour marqué par une identité forte

Tandis que l’on pensait qu’il avait mit la musique en stand-by, le voici de retour fin 2022 avec une signature pour le moins inattendue, au sein de son nouveau label Epic Records au sein de la maison de disque Sony Music France. De grandes ambitions pour le jeune artiste qui semble avoir pris le recul nécessaire sur le cheminement de sa carrière. Une preuve de maturité qui le conduit ainsi à dévoiler un nouveau single intitulé “Karma”.

Après s’être essayé avec maestria à la Pop et au R&B, le voici désormais engagé dans un style musical qui lui colle parfaitement à la peau : l’Afro Love. Si ce mouvement, porté par le célèbre chanteur Tayc, n’est pas un genre musical à part entière, nous ne trouvons pas d’autres termes aussi précis que celui-ci pour qualifier le nouveau style assumé de Lisandro Cuxi.

Dans ce single entraînant et dansant, le chanteur assume ses erreurs et décrit ses peurs, celles du retour du bâton lié à son passé relationnel. Un titre dévoilé en septembre dernier, largement repartagé sur la plateforme TikTok où grâce à ses multiples covers, ses vidéos d’humour et ses danses, Lisandro Cuxi s’est construit une base extrêmement solide.

Entouré de ses danseurs, Lisandro enchaîne – dans un clip dépaysant – quelques pas sensuels, mettant en lumière ses différents talents. En effet, au fil du temps, le vainqueur de la saison 6 de ‘The Voice’ a prouvé l’étendue de sa palette artistique. Et nous avons hâte de voir la suite chez aficia.

Découvrez « Karma », le nouveau single de Lisandro Cuxi :