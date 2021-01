Clip “Je ne sais pas danser” : Lonepsi étale ses émotions au piano

Un mélange de mélancolie et de sentiments. Lonepsi revient avec une version au piano de son titre “Je ne sais pas danser”, et c’est à savourer sur aficia.

Lonepsi a le goût des mots, et cette volonté naturelle de partager des phases de vie, des fragments de son âme. Introspectif, ses morceaux aux allures mélancoliques lui permettent de grandir et de s’épanouir en tant qu’homme, comme il nous le racontait si bien dans son interview pour aficia.

Le 22 mai 2020, l’artiste sortait Toutes les nuits du monde, un EP concis de 7 titres, dont l’excellent “Je ne sais pas danser”. Le clip était sorti dans la foulée, Lonepsi dressait un tableau sensuel et sentimental, entre désir et craintes, accompagné des comédiennes Vanille Lehmann et Esther Rollande.

Cette fois, on retrouve Lonepsi complètement seul. Son piano devient son unique refuge. La musicalité prend une autre dimension, la caméra s’empare d’un effet rétro et la solitude est pesante. Comme pour alourdir le sentiment de départ du titre, comme pour donner encore plus d’importance et de gravité à cette relation.

Découvrez “Je ne sais pas danser”, le clip au piano de Lonepsi :