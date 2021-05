Clip “Goodbye” : Loo & Monetti nous entraîne dans une folie nocturne

Avec son univers pop-électro inspiré par les courants cinématographiques, Loo & Monetti revient avec le clip de “Goodbye”, à découvrir sur aficia.

L’histoire entre Loo & Monetti est belle. Cette rencontre est née entre Paris et Marseille il y a maintenant plus de dix ans. Pendant tout ce temps, ces deux-là ont composé deux albums : Marla’s song (2012) et Broken Inside (2019). Musicalement, le tandem a toujours réussi à trouver l’équilibre entre l’émotion et une musicalité au carrefour de l’électro et de la chanson polymorphe, la transe et la danse. Un savoureux mariage qui perdure avec la sortie d’un nouveau single à l’aube de l’été.

Un univers mystique et cinématographique

Mais pour cette nouvelle sortie, Loo & Monetti s’est posé quelques questions, à savoir “Comment (sur)vit-on ensemble / Comment dit-on au revoir ? : que reste-t-il ?”. Pour répondre à ses questions jusqu’ici sans réponses, il tente de proposer un morceau électro scintillant entre voix aériennes et synthés efficaces, tout en montant crescendo dans les tours.

Avec “Goodbye”, c’est un univers mystique et cinématographique qui nous fascine immédiatement ! Une tension survient et s’amplifie avec la lecture du clip réalisé par Stéphane Lamalle et Christophe Menassier avec la troupe de danseurs du collectif Maraboutage. Tourné durant les nuits sombres de Marseille en janvier dernier, le clip se veut mystérieux, mais la danse prend rapidement le dessus, comme si elle était finalement le seul remède pour aller mieux….

Découvrez le clip de “Goodbye” de Loo & Monetti :