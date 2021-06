L’Or du Commun se pose sous un intriguant “Ciel rouge”

Le groupe belge L’Or du Commun est de retour avec les images de “Ciel rouge”, un live à savourer sur aficia.

Trois ans après Sapiens, L’Or du Commun est revenu en grande forme avec Avant la nuit, un nouvel album dévoilé le 14 mai 2021. Et le groupe originaire de Bruxelles avait dévoilé le premier contour du projet avec “Négatif”, un premier extrait d’une fluidité pure, mettant en avant les qualités individuelles des trois artistes.

Comme une habitude, on retrouve Roméo Elvis dans la tracklist, puisque présent sur deux des 14 morceaux proposés. Et pour ajouter une nouvelle dimension à ce nouvel album, L’Or du Commun propose une session live inédite de leur titre “Ciel rouge”, dans une ambiance feutrée et juste apaisante. Les couplets tranchent avec le flow stellaire du refrain, le groupe vient donner un peu de douceur à ces moments de vie bien moins roses.

Découvrez “Ciel rouge”, le live de L’Or du Commun :