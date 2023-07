Lord Esperanza : bien sûr que “Les Hommes pleurent”

L’aventure Phoenix continue pour les auditeurs de Lord Esperanza. Le 5 juillet, l’artiste parisien a dévoilé tout en émotions le clip du titre “Les Hommes pleurent”.

Voilà. Cela fait maintenant plusieurs mois que Phoenix, dernier album de Lord Esperanza, accompagne nos playlist et se niche de manière régulière dans nos écouteurs. Après ces dizaines d’écoutes et de réécoutes, que reste-t-il ? Probablement les cendres sublimées d’un Homme ayant accepté sa condition.

Ça, c’est un des éléments que nous abordions dans notre chronique du projet. Une chronique dans laquelle nous avions d’ailleurs souligné l’une des thématique phare de l’album : l’acceptation de l’éphémère, tant dans l’acidité de ses ressentis que dans le caractère sublime de ses leçons. Un discours que l’on pouvait notamment retrouver à travers la piste 9 “Les Hommes pleurent”. Depuis le 5 juillet, le morceau dispose d’un clip. De quoi mettre en mouvements les mots de ce titre qui ose aborder le sensible et déconstruire les préconçus autour de la sensibilité.

Réalisé par Léo et Karl Cannone / Actrice : Ludmilla von Claer / Régie et photo : Maël Zovea

Léo et Karl Cannone pour un amour de vacances

Leur attribuer l’intertitre, c’était bien la moindre des choses. Léo et Karl Cannone, sont les deux réalisateurs de ce clip. Et il se trouve que le duo s’est emparé à merveilles de la mise en images de cette thématique aussi intime qu’universelle. En effet, quoi de mieux qu’un amour de vacances pour illustrer l’intensité du sincère et le vide des départs inévitables ?

À l’image, Lord Esperanza s’incarne avec justesse aux côtés de l’actrice Ludmilla von Claer. Le temps de 3:32, nous suivons la course folle de deux cœurs qui se poursuivent. Prenant tantôt la forme d’ombres dansantes, d’une course dans les champs d’herbes grasses, ou celle de regards fanés sur les rebords d’un palier ayant trop tôt accueilli les espoirs d’une vie commune.

Le tout, dans le soucis de plans simples, mais adroitement composés. Un esthétisme chaud, duquel émane une douce nostalgie capable de résonner en chacun.

“Comme si les images permettaient de mieux comprendre l’expression des paroles” @thurthursar3844 / espace commentaire de “Les Hommes pleurent”

L’illustration de ce titre est donc une réussite. Tant pour nous, auditeurs, qui grâce à lui, pouvons enfin prolonger l’expérience sonore des Hommes pleurent, que pour l’artiste lui-même. En effet, à celui qui n’abordait l’amour qu’à demi-mot ou tapi dans le dos de personnages dans ses précédents opus, le libère enfin à merveilles. Ce clip en est la preuve.

Cet été, nous irons déverser sans honte aucune, quelques larmes sur les jetées de ces ports qui ont vu mille histoires se raconter. Car comme a pu le déclarer un prince parti trop tôt, “peu de personnes flexent avec l’amour en vérité”…

Lucas Laberenne