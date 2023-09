Louane : Clean Bandit et Styleto sur sa réédition de ‘Sentiments’

Joli coup pour Louane ! A l’aube des fêtes de Noël, elle réédite son album Sentiments avec quelques collaborations et des titres toujours plus forts. aficia vous explique !

Le succès ne se dément plus pour Louane. Après deux albums certifiés disques de diamants et un troisième album Joie de vivre, certifié disque de platine, l’artiste était une nouvelle fois très attendu dans les bacs. En décembre dernier, l’artiste devenue maman, a dévoilé Sentiments, un disque concept, sous forme d’ode aux Sentiments, à la production maligne et sensible. Il s’agissait en réalité de chanter les histoires que ses fans lui ont envoyées sur les réseaux sociaux, ou bien d’interpréter ses histoires personnelles. En découle les singles “Secret”, devenu depuis l’un de ses plus gros succès à ce jour.

Après The Chainsmokers et Yougblud…

Après avoir déjà fait un énorme carton avec Yougblud l’année dernière sur “Tissues” (40 millions de streams sur Spotify), l’artiste se paye de nouvelles collaborations sur la réédition de Sentiments, paru ce 15 octobre 2023. Il y a par exemple la chanson “Capitaine” en duo avec Styleto, créatrice de contenus et chanteuse qui publiait l’année dernière son premier album Carrousel.

On retrouve également le groupe électro-pop Clean Bandit (auteur du tube “Rather Be”) qui collabore sur “My Own Beat”. Un titre pas forcément très indispensable au passage…

Enfin, le compagnon de Louane, Florian Rossi (aka P3GASE) a remixé le titre “Tu m’as dit” qui clôture joliment cette réédition.

Découvrez la réédition Sentiments heureux de Louane :