Louis Albi livre un message de tolérance avec “Que tu te mentes” 

C’est l’un des talents de la Star Academy 2022 dont on avait hâte de découvrir l’univers musical. Louis Albi livre un efficace et fort premier single : “Que tu te mentes”. C’est à découvrir sur aficia.

Révélé au grand public sur TF1 dans le télé-crochet Star Academy 2022, Louis Albi nous avait tapé dans l’oeil (et les oreilles) avec cette personnalité aussi fragile, solaire que forte. Une dualité qui fait son ADN musical si reconnaissable. Un artiste né par la télévision qui n’est pas prêt de s’arrêter en si bon chemin. Et cela tombe bien, son premier single “Que tu te mentes” dont le clip a été dévoilé le 2 juin vient de sortir du four !

À vos marques, prêts, pop star à l’horizon…

Louis Albi, un artiste bienveillant et engagé !

C’est entêtant, frais et la chanson a du sens ! Engagé auprès des causes LGBT+, le chanteur a tenu a rendre un message fort pour son premier single. Il évoque la peur mais aussi le déni d’accepter d’aimer une personne du même sexe par peur du regard des autres et de la pression sociale que certains peuvent (malheureusement) faire subir. Pour illustrer ses propos, la mise en images montre l’histoire de deux garçons qui se cherchent du regard, se retrouvent après le cours d’athlétisme, partagent cette fusion du premier rendez-vous mais s’ignorent à la vue de tous par peur du regard des autres. Une situation qui dérange, créée la frustration de ne pas vivre librement sa vie jusqu’au moment où ce qui était censé être un “secret” se voit être révélé au grand jour ! Résultat ? Les mécontents courent toujours et les autres, ont donné de l’amour.

“On part loin des caméras, là où on ne juge pas”. / “Oublie tout, tes doutes et tes peurs, oublie ce qui n’entendent pas les coeurs”. / “Je ne veux pas que tu te mentes, que tu me mentes, que ça te hante”

Un Louis Albi lumineux et regorgant de bonnes énergies !

Découvrez “Que tu te mentes” de Louis Albi :