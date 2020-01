Clip “Tokio” : Louis Arlette touche l’éphémère

Louis Arlette continue la promotion de son dernier opus avec le clip qui habille “Tokio”. C’est à voir avec aficia.

C’est l’année dernière que Louis Arlette a fait son retour dans les bacs avec Des Ruines et des Poèmes, un second opus qui nous avait largement conquis à la rédaction.

Cet opus, l’artiste avait eu l’occasion de le mettre en avant avec “La discorde”, un premier extrait flamboyant, énergique et captivant qui avait l’avantage de parfaitement mettre en relief le talent de cet auteur, compositeur, producteur, ingénieur du son, interprète…

Aujourd’hui c’est en prenant la direction du soleil levant que Louis Arlette continue la promotion de cet opus. En effet, il nous propose la mise en images du titre “Tokio”, une réalisation futuriste dans une ville ultra-connectée.

Ce voyage onirique, Louis Arlette s’en explique : “La ville de Tokyo n’est-elle qu’une chimère, une vision enchanteresse qui disparaît dès qu’on la touche du bout des doigts ? Et si l’on pouvait savoir avec certitude où commence et où s’arrête le rêve, le voudrait-on vraiment ?”. Alors, et si finalement cet frénésie de vie et d’inter-connexion n’était qu’une chimère et un sentiment d’existence éphémère…

Découvrez “Tokio”, le nouveau clip de Louis Arlette :