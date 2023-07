La jeune artiste Louve a proposé son tout nouveau titre “Je mens”. Un morceau sensuel et entraînant ! aficia a écouté ce single et visionné la vidéo qui l’accompagne.

Dans une vie antérieure, Louve devait être un animal chamane vivant dans la brûlante selva mexicaine. Aujourd’hui, c’est à Paris que cette humaine envoûtante a décidé de se réincarner. Son tout premier EP Ultra chaos a vu le jour en avril 2021. Cet opus composé de six morceaux est sensuel, aérien et hypnotique. Louve nous ouvre petit à petit son univers en nous proposant sa toute dernière création “Je mens”.

Un morceau enflammé et charnel

Louve est une artiste couteau-suisse indépendante. Dans ce projet, elle a produit et réalisé en partie son clip, dirigé artistiquement la vidéo, composé et écrit le texte ! La chanteuse intervient à plusieurs moments importants, du début à la fin de la création. Grâce à ça, elle peut créer son propre univers. De manière générale, l’interprète s’inspire de ses différentes relations et expériences amoureuses pour écrire ses titres.

Dans son nouveau single, Louve aborde l’indifférence dissimulée et l’ardeur mêlée à la frustration que l’on ressent face à l’objet de notre désir. On retrouve cette sensualité par les mots mais aussi musicalement. Le titre se compose d’une mélodie passionnée avec quelques touches électroniques et des notes de synthétiseurs ensorcelantes. Avec une identité propre, elle forge sa pop alternative teintée de différentes inspirations musicales.

Découvrez le clip « Je mens » de Louve :