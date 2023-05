La chanteuse LP est de retour avec son nouveau single “Golden” et avec une très bonne nouvelle pour tous ses fans… L’annonce d’un nouvel album qui sortira le 29 septembre prochain ! aficia a écouté pour vous ce nouveau titre.

“Golden” est le premier titre du nouvel opus de LP qui s’intitulera Love Lines. L’artiste originaire de New-York débute son nouveau single avec un air de guitare assez entraînant. L’auteure-compositrice-interprète et multi-instrumentiste nous offre ici, une chanson avec un refrain irrésistible et exaltant. C’est à ce moment là que les percussions viendront rejoindre les cordes donnant un rythme plus dynamique et stimulant au morceau.

La chanson évoque les leçons bénéfiques que l’on tire d’un amour perdu. La moralité du titre est sublimée par la voix inégalable et singulière de LP aka Laura Pergolizzi. Ce timbre de voix qui oscille entre la pop et le rock. Ce nouveau single est accompagné d’un clip vidéo réalisé par Stephen Schofield et a déjà atteint les 124 956k vues depuis sa sortie, le 10 mai.

Un nouvel album bientôt dans les bacs

En attendant ce nouvel opus, aficia a réussi à avoir pour vous quelques informations à vous partager sur Love Lines. Tout d’abord, ce projet contiendra douze titres et offrira un regard profond et raisonné sur les différentes expériences de vie de l’artiste. Grâce à cet album, LP abordera notamment ses relations avec ses partenaires romantiques et sa famille. Si bien que cette nouvelle création se voudra particulièrement poignante. Ainsi, la chanteuse a voulu mettre en avant son évolution personnelle et la découverte de soi à travers des textes chargés d’émotions. Un album que l’on attend avec impatience !

Ecoutez dès à présent le nouveau single de LP :