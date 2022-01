Luidji : le portrait rap de la semaine

En cette période hivernale, quoi de mieux que le rap malicieusement angélique de Luidji pour abreuver nos tympans ? Rétrospective et plongée dans l’univers du jeune surfeur le plus frais de ce game océan…

Luidji Jordan Alexis est un rappeur parisien de 32 ans. Le début de sa carrière, il le doit au site Skyblog, où dès 15 ans, l’artiste y dépose quelques unes de ses créations aux succès notables. Luidji développe une passion de la musique précoce. En 2009, il révèle sa première mixtape, Freshness, s’en suit une signature chez Wagram en 2012, Station 999 et Mécaniques des fluides voient le jour. À cette époque, les airs sont déjà vaporeux, le jeune Luidji enlace une écriture rap et des mélodies planantes. Ces éléments resteront son éternelle marque de fabrique. En 2015, le rappeur quitte Wagram et monte son propre label en indépendant “Foufoune Palace Records”, s’approchant de la forme que nous lui connaissons aujourd’hui.

Un smooth inimitable

Beaucoup l’on découvert avec “Marie-Jeanne” ou bien “Pour deux âmes solitaires”. Luidji c’est avant tout des airs psychédéliques, des romances hypnotiques, des mélodies idéales pour chill sous de rouges néons. Aux airs parfois crooners de trompettes et pianos, en passant par des balades entièrement lofi, ou encore des textes crus, Luidji s’est forgé une direction artistique assumée. Tristesse Business et Boscolo Exedra prolongent cet esprit. L’artiste se complet dans une création à mi-chemin entre l’amant maudit et l’anticonformiste. L’univers du jeune surfeur est celui de la chair et des douleurs sublimées. Un rendu profondément poétique qui ne manque pas d’épouser toutes nos playlists détentes ou rêveries. Dans ces thématiques le rappeur est expert, et ne manque d’ailleurs pas de le prouver en featuring.

En bref, un artiste indépendant que l’on recommande, une discographie que l’on invite à suivre et à savourer..

©ColorsStudio

