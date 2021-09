Luke Anger : amour fuyant et grands espaces avec “DGSE”

Après un premier album éponyme transportant, Luke Anger signe son retour et amorce un second projet avec le titre “DGSE”. Un clip désertique qui a piqué la curiosité de l’oreille aficia…

Nature désertique, mélancolie amoureuse dans la voix, Luke Anger dessine un retour poétique et dépaysant avec “DGSE”. Sous les notes pop synthétique, cold wave qu’on lui connaît, l’artiste chante une relation fuyante au milieu de somptueux espaces. Désert, bâtisse délaissée, et bord de mer chantent en synthèse et harmonie, un dévouement charnel envolé.

Transportant, voluptueux, et poétique, “DGSE” fait partie de ces étrangetés auprès desquelles on aime s’abandonner. Luke Anger n’a pas fini de se dévoiler, son deuxième album est en approche, restez attentifs !

Découvrez “DGSE” le nouveau clip de Luke Anger :