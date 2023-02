Notre duo breton préféré Lunis, est de retour avec un nouveau titre “Sombrero”. C’est à découvrir sur aficia.

On a trouvé la musique pour calmer votre quotidien effréné : “Sombrero”. Entre chanson française et la lo-fi, le duo pose un tempo calme, rempli de douceur. En s’accompagnant de quelques accords de guitare et d’un beat régulier, on se laisse transporter par leurs voix et le message est léger mais attachant.

On a hâte de découvrir la suite du projet Lunis !

Découvrez “Sombrero” de Lunis :