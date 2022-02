“Modern Feeling” : le nouveau single aux allures électro de LyOsun

Raphaël Litzistorf dévoile “Modern Feeling”, une nouvelle bribe de son projet mené sous son nom de scène LyOsun. Une piste à découvrir sur aficia.

© strobecityproductions

Raphaël Litzistorf aka LyOsun est un talent possédant plus d’une corde à son arc. Il sait à la fois manier le piano, la guitare et même le saxophone sans oublier le chant. LyOsun se montre alors comme un artiste complet et polyvalent au cœur de son art.

Ces multiples facettes artistiques, il les expose aujourd’hui à travers son nouveau single, “Modern Feeling”. Dès le lancement de la piste, c’est un véritable sentiment de questionnement qui se dégage. Ces sentiments de doute mais aussi d’espoir, on les retrouve dans les paroles et le message véhiculé par l’artiste : une génération perdue qui évolue dans un monde rempli de brouillard mais toujours pleine de force pour avancer et y sortir.

Tout comme le texte, la musicalité de “Modern Feeling” se veut elle aussi mélancolique. Et dans cette production aux allures électro, on y retrouve tous ses instruments de prédilections. De nombreuses sonorités certes, mais le dosage est sans faille !

Il ne vous reste plus qu’à connecter votre casque. La plongée dans cet univers sera soudaine, mais nettement appréciable…

Découvrez “Modern Feeling” de LyOsun :