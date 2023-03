M le Maudit : le portrait rap de la semaine

Dernier bijou tout droit sorti du Dojo de la 75e Session, M le Maudit est incontestablement l’une des découvertes rap à suivre de près. On fait le focus dans ce portrait.

De notre côté, nous l’avions découvert sur Lune Noire de Sheldon, avec le titre Lune. Déjà en ces temps, M le Maudit se distingue par la singularité de sa prose. Également, par les espaces assumés dans sa manière de poser. Que l’on aime ou non, l’oreille est accrochée. Il ne nous en fallait pas plus pour s’intéresser plus amplement à cet artiste …

Son CV

S’il commence sa carrière à 17 ans, à travers un groupe malicieusement nommé Les tontons Flingueurs (inutile de le préciser, notre portrait de la semaine est un grand fan de ciné. Ça se ressent d’ailleurs clairement dans ses clips), c’est en 2018 que le papillon rouge entre pleinement en lumières en intégrant la 75. Dès lors, des titres tels que Nuit, Éveil (en feat avec Népal), ou encore Horloge, dessinent les contours nébuleux d’un rappeur qui s’essaye, qui teste et offre une palette large de propositions à ses auditeurs.

En effet, kické, chanté, murmuré ou même perdu dans l’écho pixelisée d’une distorsion, M le Maudit invite l’oreille à se laisser aller à une expérience toute singulière sur des prods variées. Cette pâte d’ailleurs, ce mystère, cette polyvalence, ce goût de la recherche et de la graphique miséreuse, forgeront au fil des tracks la direction artistique mélancolique du M que nous connaissons à cette heure.

Aujourd’hui pleinement baigné dans les compositions de Yung Coeur, côtoyant avec panache les lyrics de Sheldon et s’amusant de la caméra de Paul Maillot, l’artiste s’installe avec allégresse sur une très belle rampe de lancement. Actuellement, il est à savoir qu’M le Maudit c’est plusieurs single, un album Poème Poison et un EP, M.A.C.R.

M le Maudit en chiffres :

6,9k. C’est le nombre d’abonnées que compte l’artiste sur sa chaîne Youtube.

200 000. C’est le nombre de vu que possède le titre 10k en feat ave Caballero.

On laissera l’analyse aux grands mathématiciens. Mais, sans trop de risque, nous pouvons affirmer que qu’M le maudit fait statistiquement partie de ces rookies à l’orée d’un grand boom…

L’actualité de M le Maudit

En parlant de Boom, l’artiste vient tout juste de dévoiler son dernier EP M.A.C.R. dans lequel on retrouve notamment Di-Meh. Un projet de quatre titres, dont 4 flows, 4 prods et 4 expériences diamétralement différentes. Une formule 444 que l’on valide (amour tout particulier sur Rocancourt Music et sa prod toute droit venue de 2025).

Découvrez M.A.C.R. le dernier projet de M. le maudit :

