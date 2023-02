M83 : 6 nouveaux titres pour annoncer l’album ‘Fantasy’

On n’oublierait parfois presque qu’ils sont Français ! Les M83 sont de retour en trombe avec l’album Fantasy – Chapter 1 , premier volet d’un album plus conséquent prévu pour le mois de mars. D’ici là, on s’écoute les 6 premiers morceaux sur aficia !

Quasiment 1 milliard de streams sur Spotify avec “Midnight City” plus tard, M83 dévoilait ce soir sur les coups de 18h, pas 1, mais 6 nouveaux titres. Le dernier en date, DSVII, remonte à il y a 4 ans.

Depuis, nos Français se sont laissés emporter dans une nouvelle folie spatio-temporelle des années 80/90 pour annoncer une date, celle du 17 mars 2023, comme la date de parution de leur neuvième disque baptisé Fantasy. Un album pensé dans son intégralité, à commencer par sa pochette faite d’éléments saisissants. Gonzalez (le fondateur de M83) est ici vêtu d’un masque de monstre prothétique, souhaitant garder une part de mystère entre l’artiste et les auditeurs : “Je pense que c’est très important et que nous sommes en train de perdre ça”, affirme-t-il. Il ajoute : « Je veux que les gens aient peur mais qu’en même temps ils aient de la compassion pour le monstre. Il y a du romantisme derrière ses yeux, une sorte d’aspect fragile. S’ils se soucient du monstre, ils se soucient de l’artiste. C’est comme ça que je laisse parler la musique et que je laisse l’imagination faire le reste”.

Entre fantasy et folie

Musicalement, ces six nouvelles chansons, extrait de Fantasy – Chapter 1 , donnent une vraie direction au reste de l’album. Mais il va falloir être patient puisque nous le découvrirons que le 17 mars prochain. Chacun des titres sont épiques, bourrés d’influences très marquées. On traverse les époques avec des morceaux parfaitement imaginés, avec des synthétiseurs toujours plus forts et une dream-pop enivrante. On pourrait se laisser porter sur une île abandonnée lorsque l’on écoute “Us and the Rest” qui démarre avec la voix de Gonzalez. Ceci étant soutenue par une guitare acoustique, avant d’exploser dans un moment de nirvana grandiose alimenté par un orgue et des cordes saisissantes. Puis, vient “Earth to Sea” où ici, Gonzalez se lance à corps perdu dans l’esprit d’aventure et “plonge dans les profondeurs de l’âge des merveilles”. Le morceau atteint des sommets avant de conclure avec : “May all of me be forgotten” .

Ce qu’il faut retenir de ces six pistes, c’est l’envie d’évasion et de danser en même temps. Un sacré paradoxe que M83 propose avec Fantasy – Chapter 1 ! On imagine déjà très bien l’album se transposer en live. D’ailleurs, une grande tournée mondiale est annoncée où M83 va pouvoir inviter tout son petit monde dans son pays imaginaire.

Rendez-vous le 17 mars pour découvrir la suite !