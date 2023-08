Mado auditionne ses crushs sur “Paradis”

Afin de mettre en lumière son premier EP intitulé Aquarium, Mado mise sur l’envoûtant “Paradis” en écoute sur aficia !

Révélée au grand public il y a tout juste un an grâce à sa participation remarquée à la compilation Molitor 3 réunissant des artistes féminines montantes de la scène musicale française, Mado dévoilait au début de l’été son tout premier EP. Joliment baptisé Aquarium, ce projet rassemble six compositions teintées de sonorités d’une pop-électro aérienne. Entre ballades mid-tempo rêveuses et pistes entêtantes, l’artiste indépendante joue habillement avec les mots pour évoquer les rapports familiaux et chanter l’amour dans tous ses états.

La subtilité d’écriture de Mado est joliment enveloppée dans des productions modernes au potentiel radiophonique inéluctable concoctées par Xavier de Maere. L’artiste débute ainsi les présentations de son premier projet en choisissant “Paradis” comme premier single.

La quête de l’âme sœur

“On aurait eu une grande histoire / Sur des nuages blancs / Une amie ou un ange / Fallait pas me adieu / J’nous voyais déjà au paradis / À danser près des anges / Tu sais fallait pas vraiment partir / Du Paradis” entonne Mado de sa voix suave inimitable, regrettant la fin d’une relation, qu’elle soit amicale ou amoureuse. Il ne reste alors plus que des désillusions douces-amères faites de souvenirs ressassés et idéalisés.

Pour illustrer ses dires, Mado a levé le voile sur une mise en images parlante qui ne manque pas d’humour. En parfaite auditrice, l’artiste reçoit ses crushs les uns après les autres pour les tester, en espérant dénicher l’âme sœur avec qui partager des bons moments. Mais les maladresses des auditionnés vont inévitablement compliquer la tâche à Mado.

Visionnez “Paradis”, le nouveau clip de Mado :