Maejor de retour avec “Tell Me That You Love Me Again”

Retour dans l’actualité et sous le feu des projecteurs pour Maejor qui nous livre le titre, et clip, “Tell Me That You Love Me Again” à découvrir sur aficia.

Il a déjà largement fait sensation avec le titre “I Love You” l’année dernière. Et il risque bien de vous faire succomber en 2021. Lui c’est Maejor qui propose toujours un univers ‘Feel Good’ et utilisant la fréquence 444 hz, la fréquence de guérison…

Aujourd’hui Maejor nous offre “Tell Me That You Love Me Again”, toujours aussi séduisant dans la forme comme dans le fond. Habillant le tout d’un clip que l’on doit à Seshmila Jay.

Découvrez “Tell Me That You Love Me Again” de Maejor :