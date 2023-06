Maëlle dévoile le titre touchant “En attendant”

La chanteuse, auteure, compositrice et musicienne a révélé le 24 mai son dernier single “En attendant”. Un titre présent sur son deuxième album Fil Rouge qui sortira le 29 septembre prochain. Un morceau à découvrir sur aficia.

Après avoir gagné la saison 7 de The Voice, Maëlle a sorti son tout premier album Maëlle certifié or. Sur cet opus, son tube “Toutes les machines ont un cœur” écrit par Zazie et composé par Calogero a atteint 14 millions de vues sur YouTube. Un titre qui a véritablement propulsé la carrière de cette jeune artiste de 22 ans. Son premier album a notamment été nommée aux NRJ Music Awards en 2019 dans la catégorie : “l’Album révélation”. Aujourd’hui, Maëlle signe son grand retour avec son deuxième single “En attendant”.

Le morceau posté sur YouTube en live acoustique a été capté par Elisa Baudoin. Dans la vidéo, on retrouve la chanteuse et les musiciens Lucien Favreau et Amine Ouazzani. L’un à la batterie et l’autre au synthétiseur. Maëlle sublime ce titre par sa voix puissante et délicieuse. L’artiste a écrit et composé “En attendant” pendant le confinement. Dans ce morceau, elle s’adresse à elle même mais aussi à son passé. En effet, cette chanson inspire au renouveau. Mais la chanteuse a un autre but : la quête d’une paix avec soi-même. Ce titre annonce la sortie de son prochain opus Fil Rouge disponible le 29 septembre prochain. Un album que l’on attend avec impatience !