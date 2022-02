Clip : Magenta – “Premier Incendie”

aficia vous propose de découvrir “Premier Incendie”, le nouveau clip du collectif Magenta.

Après le bon accueil de leur premier album Monogramme, renfermant notamment l’excellent titre “Tom Tom Club”, le groupe Magenta remet le couvert. Ils viennent de dévoiler le titre “Premier Incendie”, un morceau plus léger et dansant, et sans doute plus accessible et radiophonique. Il y est question d’amour. Le groupe parle du titre en disant qu’il « va chercher du côté de l’adolescent en tentant de faire resurgir certains premiers frissons ». Gageons que le titre trouve enfin sa place dans le paysage musical français, tant le groupe est talentueux.

Un clip engagé

Pour la vidéo, Magenta a fait appel au gymnaste Peterson Ceus, qui milite pour la création de compétition masculine nationale de sa discipline, la gymnastique rythmique. C’est donc un clip haut de sens, très coloré et sensuel qui colle parfaitement à l’ADN du morceau. Magenta a été touché par ce combat et a décidé de le mettre en avant pour inciter à plus d’inclusion dans le sport. Il en résulte une danse passionnée en justaucorps, entrecoupée de plan du collectif, les yeux toujours cachés d’un bandeau magenta.

D’autres titres devraient arriver plus tard, ce qui présage un éventuel nouvel album ou EP au cours de l’année. aficia vous propose de rester informé via leur site internet qui recense toutes les dates de tournée. Le groupe passera notamment par le festival ‘Musilac’ le 10 juillet

Découvrez “Premier Incendie” de Magenta :