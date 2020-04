Malo’ : sa playlist exclusive avec Harry Styles, Michael Kiwanuka, Tibz…

En exclusivité pour aficia, Malo’ livre sa PlayList ‘Coups de Cœur’… Sa bande-son du moment à écouter sans modération.

Près de trois ans après la parution de son premier album Be/être sur lequel il avait collaboré avec Jean-Louis Aubert ou encore Charlie Winston, confectionné entre l’Australie et la France, et après le crochet ‘Destination Eurovision’ avec sa chanson “Ciao”, Malo’ est de retour.

Un retour qui se fait beaucoup plus lumineux, plus pop, avec beaucoup d’espoir et de partage, comme en témoigne son nouveau single “Tu peux tout changer”.

Malo’ : d’Yseult à Christine and The Queens…

Mais avant de découvrir l’interview de Malo’, on vous propose de plonger dans son univers musical, ses inspirations du moment. Découvrir l’univers d’un artiste en écoutant ce qui se cache dans sa playlist du moment, tout simplement.

Parmi ses coups de cœur actuels, il y a le futur summer hit de Benee intitulé “Supalonely” ou encore “Adore You” d’Harry Styles. Dans son répertoire français, il y a “Corps” d’Yseult, son ami Tibz ou encore Christine and The Queens.