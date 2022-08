Côté sorties, la saison estivale n’est pas un frein pour tout le monde. La preuve, certains artistes ont décidé de dévoiler leur projet au cours de l’été. aficia a tendu l’oreille.

Hormis les très grosses stars (comme Beyoncé avec Renaissance), très rares sont les artistes à vouloir et pouvoir sortir un nouvel album dans l’été. La raison principale : leur équipe (attaché de presse, maison de disques…) prennent des vacances l’été ! À relativiser tout de même, puisque les vacanciers ont besoin d’avoir de nouvelles chansons dans leur oreilles, non ? Alors finalement, ne serait-ce pas le bon plan ?

En tout cas, Alice Merton, Odesza ou encore Maluma … eux, ont choisi de sortir leur projet à l’été, et ils ont eu bien raison !

S.i.d.e.s d’Alice Merton

C’est LA bonne surprise de cette année. L’auteur du tube “No Roots” était de retour juste avant l’été avec l’album S.i.d.e.s. Et autant vous dire que ça décoiffe ! Même s’il parle du grand huit que l’artiste a eu, que beaucoup de gens ont eu, pendant la pandémie et que l’album se veut être très introspectif, il respire de vitalité et de bangers. C’est clairement un album pop à souhait avec des tubes comme “The Other Side”, “Future” ou “Same Team”. On vous recommande S.i.d.e.s !

Découvrez S.i.d.e.s, le nouvel album d’Alice Merton :

The Last Goodbye d’Odesza

Continuons notre petit tour des récentes sorties d’albums avec Odesza qui nous propose une longue évasion cinématographique, remplie de ballades futuristes et de morceaux plus électroniques et plus complexes (à la Woodkid). Odesza avoue avoir conçu l’album “le plus ambitieux”. Comment le contredire ? Le duo nominé aux Grammy dévoile un projet lumineux et nostalgique, ancré dans le présent garni de petites pépites (“Wide Awake”, “The Last Goodbye” ou encore “Behind The Sun”). En vrai, nous aurions pu toutes vous les citer ! Sans oublier les collaborations choisies avec soin (Izzi Bizu, The Knocks, Charlie Houston…). C’est ingénieusement bon, voire terriblement bon !

Découvrez The Last Goodbye, le nouvel album d’Odesza :

The Love & Sex Tape de Maluma

On termine avec la chaleur caliente de Maluma qui vient de publier son nouvel album The Love & Sex Tape. Rien que dans son nom, on comprend qu’il va faire (très) chaud. Et Maluma l’a très bien compris, le sexe, ça vend ! Il propose ainsi une série de tubes pop-latino comme il a toujours su le faire, mais là, il monte d’un step. La plupart des morceaux s’écoutent sans grande difficulté. Il invite pour cela quelques invités qu’il affectionne (Argancel et De La Ghetto) et s’autorise de sortir même de ses sentiers battus avec de l’afrobeat par ci par là (comme sur “Happy Birthday”).

Découvrez The Love & The Sex, le nouvel album de Maluma :

Mais aussi…

Nous aurions pu également vous parler du projet Molitor 3, Diamant de Keen’V, Joli Monde de Kaky, Mercury Act 2 d’Imagine Dragons , So Far So Good de Chainsmokers, Special de Lizzo, The Sweetest Part de Gavin James , Les autres c’est nous de Bigflo & Oli, Je sais pas si ça va de Marie-Flore, In Our Own Sweet Time de Vance Joy, et plus récemment Funk Wav Bounces vol.2 de Calvin Harris.



Article rédigé par Valentin Malfroy.