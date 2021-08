Many Masks : le clip de “Her Cold Hands”

Many Masks confirme la venue d’un album avec le titre “Her Cold Hands”. C’est à découvrir avec aficia.

Voilà un titre hypnotique et comme une boucle sans fin que nous offre Many Masks avec “Her Cold Hands”. Oscillant sur une pop qui danse avec l’électro, ce titre nous confirme la venue future d’un album pour l’artiste après la publication de The Ride au printemps dernier.

Cet électro-organique de l’artiste présage le meilleur pour The Elevator, son album qu’il compte bien nous livrer pour le 22 octobre prochain. À suivre…