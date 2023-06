Marie-Flore fait dialoguer les générations sur “20 ans”

Plus d’un an après la parution de Je sais pas si ça va, Marie-Flore met en lumière l’entêtant “20 ans” à travers un clip puissant à découvrir sur aficia !

Marie-Flore continue d’effeuiller Je sais pas si ça va, son dernier opus en date qui profite d’une belle mise en avant depuis sa parution il y a plus d’un an. Au printemps, l’artiste levait même le voile sur la réédition du disque malicieusement rebaptisé Je sais toujours pas si ça va et agrémenté pour l’occasion d’une version réorchestrée de “Mon cœur y va bien”, du duo partagé avec Julien Doré sur “Palmiers en hiver” et de versions symphoniques des titres “Je sais qu’il est tard”, “20 ans” et “Mal barré”.

Outre cette actualité en studio, l’artiste sillonne actuellement les routes de France et de Belgique pour le plus grand plaisir des festivaliers. Elle donnera notamment de la voix cet été à Lyon, dans le cadre des Nuits de Fourvière, le 5 juillet prochain et aux Francofolies de Spa le 20 juillet. Forte de son succès, la chanteuse poursuivra ensuite la tournée des salles jusqu’en 2024.

Un face à face poignant

Dans les festivals qui recevront Marie-Flore ces prochaines semaines, les paroles du titre “20 ans” devraient particulièrement être reprises par le public. En effet, l’artiste a décidé de faire de cette chanson le prochain single de son disque. Un choix particulièrement judicieux tant la piste jouit d’une mélodie entêtante et d’un refrain libérateur et propice à la fête. De surcroît, la principale intéressée propose avec “20 ans” l’un des textes les plus forts et percutants de son projet.

“C’est le ballet incessant / Va t’elle déposer le bilan / Enfin c’est ce que pensent les gens / Moi j’ai plus 20 ans / Je te remercie / Je suis au courant” chante Marie-Flore sur un hymne au temps qui passe, écorchant au passage le jeunisme à l’encontre des femmes qui caractérise l’industrie musicale. À travers une mise en images sans artifices, l’artiste dialogue avec son alter ego plus âgé qui tente de lutter contre l’apparition des signes de l’âge. C’est un face à face aussi émouvant qu’attendrissant qui laisse apparaître des moments de complicité et de rire à une époque où l’image dicte plus que jamais notre rapport au monde.

Visionnez “20 ans”, le nouveau clip de Marie-Flore :