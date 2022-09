Marshmello, Luude, LF System : les tubes électro de la rentrée

Dans ce dossier, aficia vous propose de faire un petit tour des potentiels tubes électro de la rentrée, en prenant en compte ce qui fonctionne à l’étranger.

Révélations britanniques

Comme nous vous l’avons indiqué dans notre article Charts, la musique électronique britannique est en pleine explosion. Et un de ces morceaux passe déjà de plus en plus sur nos ondes. Il s’agit de LF System et de son hit “Afraid To Feel”, qui a passé 8 semaines en tête des charts britanniques pendant l’été. C’est le titre dance/électro étant resté le pus longtemps #1 de la décennie. Le duo irlandais ne s’attendait absolument pas à un tel succès. Les deux comparses ayant seulement sorti quelques chansons en 2 ans. Samplant “I Can’t Stop (Turning You On)” de Silk (1979), le morceau est d’une efficacité redoutable. “Afraid To Feel” mêle funk et électro et surfe sur la tendance de la reprise accélérée, hyper tendance sur TikTok.

Ecoutez “Afraid To Feel” de LF System :

Eliza Rose, elle aussi, profite de la brèche ouverte pour se faufiler #1 au Royaume-Uni en 6 semaines seulement. La DJ devient ainsi la première femme DJ à devenir #1 outre-manche depuis 20 ans. Son titre “B.O.T.A. (Baddest Of Them All)” est une véritable masterclass. Là aussi, sa carrière est toute jeune, seulement 8 titres sortis en 2 ans. Plus underground, le titre est entrainant à souhait. L’artiste constate que depuis la crise du Covid, les hymnes dance sont de plus en plus puissants dans les charts et y voit un besoin croissant de danser et de faire la fête. Elle espère que cette tendance va freiner le déclin inéluctable des clubs et boîtes de nuit. Le morceau est promis à un succès certain. Il est le 8ème morceau le plus shazamé au monde.

James Hype, quant à lui, a surtout signé un nombre incalculable de remix ces dernières années, accroissant sa notoriété. Il profite donc lui aussi de la vague déferlante et est déjà à la tête d’un tube. Son morceau “Ferrari” a déjà une excellente carrière, notamment en Allemagne et au Royaume-Uni. Présent pendant plusieurs semaines parmi les 50 titres les plus écoutés au monde sur Spotify, il démarre seulement sa carrière en France. Il est en très bonne position en termes de diffusion radio. “Ferrari” est rudement efficace, très estival et propose un beat d’une facilité rare. Il ne lui manque plus qu’un clip pour exploser.

Les internationaux ne sont pas en reste

Marshmello est déjà en possession d’une pléiade de hits viraux, de “Happier” (avec Bastille) en passant par “Friends” (avec Anne-Marie). Affublé de son casque en forme de marshmallow, le DJ américain n’a plus rien à prouver. Après quelques années plus maigres en termes de succès, il renoue avec celui-ci. C’est entouré de la sensation Khalid que l’artiste propose “Numb”, un morceau ultra entêtant. Rythmé par des sifflements et doté d’un clip festif, le titre est déjà un hit aux USA, où il vient de pénétrer le top 50 il y a plusieurs semaines. Depuis, il ne cesse de grapiller quelques marches supplémentaires. Attendons quelques semaines et il sera dans toutes les oreilles.

Découvrez “Numb” de Marshmello & Khalid :

Bien que datant de 5 mois, les DJ néerlandais Blasterjaxx signe un joli hit radio avec “Hurricane”, leur collaboration avec Prezioso et Lizot. Le morceau est le 15ème le plus joué sur les radios françaises. Pionniers de la big room, un dérivé de l’électro house, ils sont présents depuis un certain nombre d’années dans le top 100 DJ Mag. C’est le classement de références de la popularité des DJ. Pas de doute, le morceau est promis à un bel avenir sur les terres françaises.

Enfin, terminons avec Luude. Le DJ australien est déjà à la tête d’un tube avec sa reprise de “Down Under” de Colin Hay. Le morceau a cartonné au Royaume-Uni et en Australie, son pays d’origine, avant de surfer sur toute l’Europe. Fort de ce plébiscite, il s’attaque à un nouveau rework. Luude reprend en effet l’indémodable “Big City Life” de Mattafix (2005), que les plus nostalgiques d’entre vous reconnaitront assurément. Le groupe allemand était mené par le chanteur Marlon Roudette, qui a signé un immense succès sur “New Age” en 2011. Aussi bien en solo qu’en groupe, cela fait presque 10 ans qu’il n’a rien sorti. Il bénéficie donc d’une irrésistible seconde vie. Le rework est rudement efficace et donne des accents dubstep à cet immense classique rap. Il est déjà #9 des charts britanniques.

Découvrez “Big City Life” de Luude & Mattafix :