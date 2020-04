Martin Garrix dévoile “Higher Ground” depuis les toits d’Amsterdam !

C’est à Amsterdam, chez lui, que Martin Garrix a sorti tout son matériel pour nous faire vibrer le temps d’un heure… Un mix à (re)vivre sur aficia.

Martin Garrix nous donnait rendez-vous ce vendredi 10 avril sur le toit de son petit chez lui, à Amsterdam, pour plus d’une heure de mix… Un rendez-vous totalement incontournable pour vivre le set de l’un des DJs les plus influents au Monde.

À défaut de pouvoir squatter tous les festivals cet été à cause du COVID-19, le jeune artiste nous a fait danser avec une belle entrée en matière. Dès le premier titre, il a joué un l’inédit “Higher Ground” où l’on retrouve le vocal incroyable de John Martin, qui a déjà chanté pour la Swedish House Mafia sur le titre “Don’t You Worry Child”.

Par la suite et alors que le ciel s’assombrit, le Néerlandais propose de déguster une bonne partie de sa discographie, de “Used To Love” en passant de par “Scared To Be Lonely” sans oublier “So Far Away”.

Découvrez le mix de Martin Garrix :