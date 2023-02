Tiktok n’a pas fini de nous surprendre. Depuis quelques jours, c’est le titre “Comment ne pas te louer” qui tourne partout. Mathieu Koss fait partie des DJs qui l’ont remixer pour lui donner une nouvelle vie…

On ne sait pas trop dire si l’industrie du disque évolue (beaucoup trop) vite ou si elle craque complètement… mais depuis quelques semaines, un titre devient très vital sur la plateforme TikTok : “Comment ne pas te louer ?”. Loin d’être récent, le morceau est paru sur les plateformes de streaming il y a environ 10 ans. Il s’agit d’un chant chrétien s’apparentant à de ‘la pop louange’ venant tout droit des Etats-Unis. Cette chanson fait pourtant les mérites de Jésus-Christ. Mais la magie de la viralité en a décidé d’en peut-être faire le tube de 2023.

Si des artistes comme Boris Way pourrait très vite prendre le pli et surfer sur la tendance, c’est finalement Matthieu Koss qui sera le premier à proposer son remix nu-disco, agrémenté de quelques griffs de guitares, de ce futur succès. Puisque le peuple le demande, Mathieu l’a fait, et c’est plutôt réussi !

Découvrez le remix de “Comment ne pas te louer ?” par Mathieu Koss :

L’actu de Mathieu Koss :

L’année 2022 fut belle pour le Français ! Il a publié quelques titres ici et là comme “Better Now” avec Janieck et Deepend ou le titre “Vertigo“. Il a eu l’immense plaisir de jouer à l’Ushaia à Ibiza et récemment à dévoiler sa version du tube Bloody Mary de Lady Gaga. Il espère que 2023 sera tout aussi intense musicalement !