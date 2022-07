Maude revient avec le pétillant “Glace à l’eau”

Un peu plus d’un an après son dernier projet, Maude est de retour en ce vendredi avec “Glace à l’eau”, une belle mise en bouche musicale pour entamer ce mois de juillet ! À découvrir sur aficia.

Cela va devenir un rendez-vous annuel ! Pour les plus attentifs, ce n’est pas la première fois que Maude dévoile une chanson un 1er juillet. En effet, il y a deux ans, cette artiste aux multiples facettes partageait “Pas normal”. Avec cette piste, Maude marquait alors un tournant dans sa carrière musicale et annonçait la venue de son premier EP Unfamous, dont elle nous offrait l’intégralité du contenu le 15 avril 2021. Si on accorde une attention particulière à cette date, ce n’est pas anodin… Le premier jour de juillet est également synonyme de l’anniversaire de la principale concernée. Symbolique donc !

Le retour à la pop !

Nous surprendre musicalement parlant, c’est dans les habitudes de Maude. Et son nouveau titre “Glace à l’eau” n’a pas dérogé à la règle. Alors qu’elle s’était éloignée des sonorités pop de ses débuts, Maude est bel et bien de retour dans cet univers solaire avec ce morceau totalement pop et frais. Composé avec Sheyen, “Glace à l’eau” est une véritable ode au lâcher prise et un son ultra good vibes, parfaitement calibré pour la saison estivale. On s’imagine déjà l’écouter pendant les soirées d’été, à l’heure de la golden hour avec la simple envie de profiter de l’instant présent… Et vous ?

En clair, ce retour à la pop est assez inattendu mais totalement convaincant. À en croire les premiers commentaires, les auditeurs de Maude sont tout aussi ravis ! On valide d’autant plus lorsque l’on sait qu’il s’agit d’un processus de création spontané et d’une envie personnelle venant de la chanteuse…!